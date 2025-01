Juan Carlos Navarro: ‘Recibimos el país en anarquía ambiental’

El corredor del Caribe se construye en una zona de amortiguamiento, rica en biodiversidad. Al asumir el cargo, prometió investigar a fondo el proyecto. ¿Qué encontró?

Ese corredor es un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Como no se hizo bien, hubo la suspensión en la Corte. Fundamentalmente se cambió el decreto ejecutivo que norma los estudios de impacto ambiental para permitir la división de materia. ¿Cómo tú una carretera la vas a dividir en dos para hacer dos estudios de impacto ambiental? Es absolutamente absurdo y se hizo con la peor intención, la de aprobar a lo loco, a la carrera y de mala manera un proyecto que no se podía aprobar de esa manera. Es un ejemplo del desastre, la anarquía ambiental y cómo no hacer las cosas.

Es por ello que la Corte, ni siquiera nosotros, suspendió este proyecto. Una vez que esto ocurrió, trabajando estrechamente con el Ministerio de Obras Públicas, iniciamos el rediseño de la ruta y muy pronto espero poder dar noticias positivas, que las dará el presidente de la República, como corresponde, para que este corredor se pueda dar pero de una manera sustentable, sin afectar el medio ambiente.