Juan Diego Vásquez desmiente nombramiento como cónsul

El <b>exdiputado de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> y <b>actual líder de la <a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">Coalición Vamos</a></b>,<b> <a href="/tag/-/meta/juan-diego-vasquez">Juan Diego Vásquez</a></b>, reaccionó a un mensaje que circuló en redes sociales, donde se afirmaba que <b>habría sido nombrado cónsul</b>, calificando la información como <b>falsa</b>.<i>'Hay gente que no sabe qué hacer para atacarme. Esto que anda circulando en redes es falso'</i>, señaló Vásquez en su cuenta de X, destacando que no existe tal nombramiento.El político invitó además a sus adversarios a centrarse en las propuestas y no en ataques personales:<i> 'El que ataca a una persona y no sus argumentos ya perdió el debate. Debatamos ideas por Panamá. Que gane la mejor'</i>, enfatizó.