Juan Diego Vásquez desmiente nombramiento como cónsul

El exdiputado de la Asamblea Nacional y actual líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez
Por
Adriana Berna
  • 24/08/2025 13:42
El político invitó a sus adversarios a centrarse en las propuestas y no en ataques personales

El exdiputado de la Asamblea Nacional y actual líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, reaccionó a un mensaje que circuló en redes sociales, donde se afirmaba que habría sido nombrado cónsul, calificando la información como falsa.

“Hay gente que no sabe qué hacer para atacarme. Esto que anda circulando en redes es falso”, señaló Vásquez en su cuenta de X, destacando que no existe tal nombramiento.

El político invitó además a sus adversarios a centrarse en las propuestas y no en ataques personales: “El que ataca a una persona y no sus argumentos ya perdió el debate. Debatamos ideas por Panamá. Que gane la mejor”, enfatizó.

