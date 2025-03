¿Cuál es la posición del Colegio Médico de Panamá sobre las reformas a la Seguridad Social?

¿Tienen los médicos derecho a protesta? ¿Cómo se hace el balance con su responsabilidad a los pacientes?

Los médicos sí tienen derecho a manifestarse ante situaciones sobre todo que afectan a los pacientes, o nuestra calidad de atención. Pero las protestas médicas siempre deben tener por delante cómo van a quedar los pacientes, que eso no afecte su vida, su condición.

Tiene que ser algo muy bien acordado, muy bien consensuado, porque al final lo que queremos es que los pacientes mejoren. Hay un desafío y es garantizar que la protesta no agrave la crisis en la atención de salud, es un compromiso que debemos tener los médicos y que las demandas de los médicos sean escuchadas sin perjudicar a los pacientes, porque muchas veces se está protestando por algo que afecta a los pacientes, por ejemplo que no hay medicamentos, que no hay oportunidades de cirugía, no hay insumos, no hay una serie de cosas, y los médicos también podemos protestar por estas cosas.

Lo importante es no poner en riesgo la vida y la salud de los pacientes, porque ellos son nuestra principal razón de ser.