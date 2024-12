Levantan restricción en licitación millonaria para limpieza en Línea 2 del Metro de Panamá

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) levantó la suspensión de la licitación pública para los servicios de limpieza de la Línea 2 del Metro de Panamá, permitiendo que el proceso avance con nuevas directrices y fechas clave. La recepción de propuestas se extenderá hasta el 6 de enero de 2025, a las 10:00 a.m., con la apertura inmediata de sobres programada un minuto después.

El contrato plantea un reto considerable para el contratista, quien deberá garantizar limpieza continua las 24 horas del día sin afectar la operación regular del sistema. La Línea 2 opera de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m., mientras que los sábados su horario se reduce hasta las 10:00 p.m., y los domingos y festivos inicia a las 7:00 a.m. y culmina a las 10:00 p.m.

Además, las labores nocturnas deben contemplar los 45 minutos adicionales necesarios para maniobras de trenes y mantenimiento, lo que limita aún más el tiempo disponible para las tareas de limpieza profunda.

El proceso original fue suspendido luego de un reclamo de Sicarelle Holdings, Inc., que señaló inconsistencias en el pliego de cargos, argumentando que las condiciones no garantizaban una participación justa. Entre sus observaciones, destacó que el precio de referencia del contrato no era coherente con los costos reales del mercado, comprometiendo la viabilidad del servicio.

Según la empresa, el costo mensual por trabajador, considerando salario, prestaciones y otros gastos, debería estar entre $1,750 y $1,950. Este cálculo se comparó con una licitación similar de 2021, resaltando la inflación acumulada y los ajustes salariales desde entonces. Sicarelle subrayó que el presupuesto establecido no reflejaba estos aumentos, lo que afectaría la calidad y sostenibilidad del servicio.

La DGCP concluyó que, aunque las entidades licitantes tienen autonomía para definir los pliegos de cargos, esta no es absoluta y debe ajustarse a las leyes vigentes, asegurando condiciones competitivas para todos los participantes.

En su resolución, la DGCP enfatizó que los pliegos deben reflejar los costos reales del servicio, tomando en cuenta factores como salarios, insumos, equipos y gastos administrativos. Por ello, se ordenó la publicación de una adenda que rectifica estas inconsistencias y permite a los participantes realizar propuestas informadas y competitivas.

Con la publicación del pliego de cargos consolidado, los interesados podrán presentar sus propuestas en las fechas estipuladas. La licitación, valorada en $5,135,916, contempla un periodo de ejecución de 24 meses y es crucial para mantener la limpieza de una de las líneas más transitadas del Metro de Panamá, que moviliza a más de 155,000 usuarios diarios.

El proceso reactivado promete ser una prueba de transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas del país, sentando precedentes en la gestión de licitaciones de esta envergadura.