Ley de protección a denunciantes es rechazada en segundo debate

Asamblea Nacional rechazó proyecto de ley que protegería a denunciantes; Prado denuncia respaldo a corrupción.
Adriana Berna
  • 17/09/2025 19:33
La diputada Janine Prado asegura que el rechazo a la ley favorece la corrupción, no a los ciudadanos.

La diputada Janine Prado criticó con firmeza la decisión del pleno de la Asamblea Nacional de rechazar el proyecto de ley que buscaba establecer un marco de protección para los denunciantes de actos de corrupción en el país.

“Hoy la Asamblea perdió la oportunidad de ponerse del lado de la gente. Rechazar la ley de protección a denunciantes es proteger la corrupción, no a los ciudadanos”, afirmó la diputada tras conocerse el resultado de la votación.

El proyecto, que pretendía blindar a quienes denuncien irregularidades dentro de la administración pública y el sector privado, fue rechazado con 11 votos en contra, entre ellos los de los diputados Isaac Mosquera, Crispiano Adames, Luis Eduardo Camacho, Carlos Afú y Tomás Benavides.

La iniciativa legislativa buscaba ofrecer garantías frente a represalias laborales, administrativas o personales contra quienes se atrevieran a denunciar posibles actos de corrupción.

Diversos sectores de la sociedad civil habían manifestado su respaldo a esta propuesta, considerando que representaba un paso necesario para fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en Panamá.

