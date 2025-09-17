Ley de protección a denunciantes es rechazada en segundo debate

La diputada<a href="/tag/-/meta/janine-prado"> <b>Janine Prado</b> </a>criticó con firmeza la decisión del pleno de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> de rechazar el proyecto de ley que buscaba establecer un marco de protección para los denunciantes de actos de corrupción en el país.<i>'Hoy la Asamblea perdió la oportunidad de ponerse del lado de la gente. Rechazar la ley de protección a denunciantes es proteger la corrupción, no a los ciudadanos'</i>, afirmó la diputada tras conocerse el resultado de la votación.