Ley de protección a denunciantes es rechazada en segundo debate

La diputada Janine Prado criticó con firmeza la decisión del pleno de la Asamblea Nacional de rechazar el proyecto de ley que buscaba establecer un marco de protección para los denunciantes de actos de corrupción en el país.

“Hoy la Asamblea perdió la oportunidad de ponerse del lado de la gente. Rechazar la ley de protección a denunciantes es proteger la corrupción, no a los ciudadanos”, afirmó la diputada tras conocerse el resultado de la votación.