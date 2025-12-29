Líderes religiosos califican demolición de monumento chino como ‘agravio a la memoria nacional’

<b>El Comité Interreligioso de Panamá (COIPA), el Comité Ecuménico de Panamá (COEPA) y la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) </b>rechazaron la<b> demolición del monumento que conmemoraba los 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá </b>y exigieron su <b>restitución en el mismo lugar.</b>Las organizaciones religiosas calificaron el hecho como un <b>agravio a la memoria histórica y un menosprecio a uno de los componentes de la identidad nacional,</b> al tratarse de un símbolo del aporte de la comunidad china al desarrollo del país.En su pronunciamiento, recordaron que Panamá se ha construido desde la diversidad, y que atentar contra un monumento de esta naturaleza afecta la dignidad de una comunidad que ha contribuido durante generaciones a la vida económica, social y cultural panameña.Las comunidades de fe expresaron su <b>solidaridad con la comunidad china-panameña, </b>destacando el valor del monumento como un reconocimiento legítimo a su presencia y aportes históricos.Asimismo, hicieron un llamado firme a las autoridades competentes para que el monumento sea restituido en su<b> ubicación original, </b>como un acto de justicia y respeto a la memoria colectiva.El pronunciamiento fue emitido el 28 de diciembre de 2025 y está suscrito por <b>monseñor José Domingo Ulloa</b>, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña; el protopresbítero <b>Alejandro Chedy,</b> presidente del Comité Ecuménico de Panamá; y el rabino <b>Gustavo Kraselnik, p</b>residente del Comité Interreligioso de Panamá.