Líderes religiosos califican demolición de monumento chino como ‘agravio a la memoria nacional’

El Comité Interreligioso de Panamá (COIPA), el Comité Ecuménico de Panamá (COEPA) y la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) rechazaron la demolición del monumento que conmemoraba los 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá y exigieron su restitución en el mismo lugar.

Las organizaciones religiosas calificaron el hecho como un agravio a la memoria histórica y un menosprecio a uno de los componentes de la identidad nacional, al tratarse de un símbolo del aporte de la comunidad china al desarrollo del país.

En su pronunciamiento, recordaron que Panamá se ha construido desde la diversidad, y que atentar contra un monumento de esta naturaleza afecta la dignidad de una comunidad que ha contribuido durante generaciones a la vida económica, social y cultural panameña.

Las comunidades de fe expresaron su solidaridad con la comunidad china-panameña, destacando el valor del monumento como un reconocimiento legítimo a su presencia y aportes históricos.

Asimismo, hicieron un llamado firme a las autoridades competentes para que el monumento sea restituido en su ubicación original, como un acto de justicia y respeto a la memoria colectiva.

El pronunciamiento fue emitido el 28 de diciembre de 2025 y está suscrito por monseñor José Domingo Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña; el protopresbítero Alejandro Chedy, presidente del Comité Ecuménico de Panamá; y el rabino Gustavo Kraselnik, presidente del Comité Interreligioso de Panamá.