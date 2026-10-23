Línea 1 del Metro de Panamá, se encuentra operativa nuevamente en todos los tramos

El Metro de Panamá informó que la Línea 1 ha logrado restablecer sus operaciones en su totalidad y presta servicio de manera regular en todas sus estaciones, luego de superar la incidencia registrada en el sistema de alimentación eléctrica que mantuvo la red operando de forma parcial durante la mañana de este viernes 23 de octubre.

Tras el trabajo de los equipos técnicos, la empresa confirmó que las estaciones que se mantenían fuera de servicio —Pan de Azúcar, San Miguelito, 12 de Octubre y El Ingenio— reanudaron sus operaciones habituales, normalizando la circulación de trenes desde Albrook hasta Villa Zaita.