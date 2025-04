Lo que dijo el Ministro para Asuntos del Canal sobre el acuerdo con Estados Unidos

Panamá y Estados Unidos firmaron la tarde de este miércoles 9 de abril una declaración conjunta para el tránsito de los buques de guerra y sus auxiliares por el Canal de Panamá.

Por ello, ambos países buscarán un mecanismo de compensación para lograr que los buques de guerra y los auxiliares tengan un sistema de compensación por servicios.

”Es decir es una manera de lograr que tenga un costo neutral... no representa un paso digamos sin cargos, sino que básicamente vamos a tener un mecanismo que ahora debemos trabajar”, dijo.

Añadió que ese mecanismo se parecerá al que en la actualidad tiene el Canal de Panamá con el Ministerio de Seguridad, debido a que se requiere protección sobre todo en el área de la cuenca ampliada.

“De esa manera poder compensar esos costos de los buques de guerra con los servicios que recibimos”, dijo.

Así lo reveló a los medios de comunicación José Ramón Icaza, ministros para Asuntos del Canal, quien firmó el acuerdo junto con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Icaza enfatizó que con este acuerdo se reconoce el Tratado de Neutralidad y el marco jurídico de la vía acuática, el cual esta compuesto por el título constitucional y su ley orgánica.

De acuerdo con Icaza, en el documento quedó plasmado que ese peaje a los buques estadounidenses tendrá un costo neutral.

No obstante, ese mecanismo de costo neutral lo que buscará es una compensación cruzada por los servicios prestados.

Icaza enfatizó que la Autoridad del Canal de Panamá ha tenido ese tipo de acuerdos con instituciones en el país, por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad de Panamá.

El funcionario explicó que ese mecanismo consiste en ofrecer servicios cruzados, que al final hay una compensación.

Icaza explicó que en el acuerdo la soberanía de Panamá sobre la vía acuática estaba garantizada, así como que la defensa solo es responsabilidad del Estado panameño.

Otro punto que quiso aclarar Icaza a los periodistas es que según el artículo No. 76 de la Ley No. 19 de junio de 1999 no hay exoneraciones para ningún buque que transite por el Canal de Panamá.

Añadió que ni el Gobierno de Panamá ni la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) pueden autorizar esas exoneraciones a los barcos de guerra.

Sin embargo, en el artículo No. 77 de la Ley No. 19 también se establece que los pagos por el cruce de las embarcaciones deben ser en efectivo.

Pero también establece el mecanismo de una carta de garantía bancaria.