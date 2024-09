Metro analiza opciones para pasajeros antes de que se construya tramo soterrado

El Metro de Panamá analiza distintas alternativas para conectar el tramo de la subestación de Panamá Pacífico para cruzar a la ciudad mientras culmina la construcción del tramo soterrado de la línea 3. Un verdadero desafío, como muchos otros que ha enfrentado la construcción del trayecto que cruza 65 metros por debajo de la vía interoceánica, un trecho que no estaba contemplado en los planos originales del proyecto.

Agustín Arias, director de Proyectos y Planificación del Metro de Panamá, pidió que cuando lleguen los pasajeros a la subestación de Panamá Pacífico, se ponga a disposición una red de buses para trasladarlos hacia la ciudad. Pero el reto es que los buses tendrían que transitar por el puente de las Américas en horas pico, lo que complicaría el tráfico sobre en esta ruta.

Aunado a esto, la estación de Panamá Pacífico se dimensionó para atender la demanda de personas que llegan a esa estación en forma transitoria y no como una estación terminal, como funcionaría temporalmente hasta culminar el tramo que cruza debajo de la vía interoceánica.

El Metro mira de cerca la capacidad que puede ofrecer la estación de Panamá Pacífico; de igual manera, la posibilidad de que la red de buses arribe a la estación de Albrook o a la plaza 5 de Mayo, donde existe una terminal de transporte. Otra de las alternativas mencionadas por Arias fue el teleférico, del que habló el presidente José Raúl Mulino en la acostumbrada conferencia matutina de los jueves, pero sobre este proyecto Arias no ahondó en lo que costaría y quién lo asumiría. “Todo depende de quién sea el operador”, indicó.

Arias ofreció una conferencia en la reunión mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) en la que brindó detalles de los desafíos que implica la construcción de la línea 3, que cuenta con 63 % de avance en el tramo que va de Panamá Pacífico hasta Ciudad del Futuro, distrito de Arraiján.

Sobre el costo del pasaje, el Metro aún no ha sugerido al Ejecutivo el monto, aunque Arias indicó que en los próximos meses pondrá sobre la mesa una cifra que finalmente el Ejecutivo deberá establecer. Sobre la ampliación del metro hacia La Chorrera, Arias añadió que se hacen los análisis preliminares para explorar cómo operaría, pero aún no hay una decisión al respecto.

El concesionario de la línea 3, integrado por el consorcio Hyundai Engineering and Construction Co., Posco Engineering and Construction y Hyundai Engineering Co, interpuso varios reclamos por las paralizaciones que ocasionaron los cierres de vías durante las protestas por la actividad minera en el país en noviembre de 2023. Al respecto, Arias manifestó que deben hacer ajustes y extender el tiempo del proyecto al contratista.