Se inician trabajos del cuarto puente sobre el Canal de Panamá; línea 3 del Metro avanza 50%

En el acto de visita e inspección, que se levanta con una inversión de $1.372,1 millones participaron por el Gobierno Nacional, Laurentino Cortizo, presidente de la República; Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas; Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, y la gobernadora, Sindy Smith, entre otras autoridades locales e integrantes del CPCP, que lo integran las empresas China Comunications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD.

Avances de la línea 3 del Metro de Panamá

Durante la visita, Cortizo inspeccionó el avance del proyecto de la línea 3 del Metro de Panamá, la que registra a la fecha 50%. Estiman que la construcción y calibración del monorriel estará lista para entre 2,5 a 3 años antes que el cuarto puente sobre el canal.

El consorcio que construye la línea 3 es HPH Joint Venture, integrado por Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., Posco Engineering & Construction Co. y Hyundai Engineering Co.

A Cortizo le mostraron un modelo a escala de la tuneladora “Panamá”. Su ensamblaje empezó en junio de 2023 y han trabajado en la superficie a nivel de piso, prevén culminar su armado en abril próximo para iniciar con la excavación en septiembre de este año.

La tuneladora fabricada en Alemania será la encargada de abrir el paso por debajo del cauce del Canal de Panamá. La cabeza de corte será llevada al pozo en una sola pieza empleando una grúa de 1.000 toneladas.

La tercera línea del Metro de Panamá se desarrolla en dos fases. La primera hasta Ciudad del Futuro, distrito de Arraiján, donde estarán ubicados los patios y talleres de la línea, y una segunda fase hasta La Chorrera, todo en la provincia de Panamá Oeste. La obra en construcción genera 5.000 empleos directos en estos momentos.

La línea 3 partirá de la estación de Albrook y recorrerá Arraiján, Nuevo Chorrillo y llegará a Ciudad del Futuro. Tendrá un recorrido en su primera fase de 25 km, a lo largo del cual habrá 12 estaciones. Además, su trazado contempla un tramo soterrado, con una longitud aproximada de 5,3 km.

El trazado optimizó el desempeño del monorriel al reducirse las pendientes y ampliando radios de giro. El primer monorriel llegó a Panamá en febrero pasado y se encuentra en el taller en Ciudad del Futuro.

Héctor Ortega, director general del Metro de Panamá, explicó a Cortizo y acompañantes sobre el pozo de ataque, donde partirá el soterrado la tuneladora. La infraestructura de concreto armado se ubica en el Parque Industrial de Farfán, consta de 100 metros de largo por 25 metros de ancho.

Ortega aclaró que aún no tienen en concreto el costo final del soterrado, porque hay algunos componentes que se van a realizar después de la construcción del túnel y se trata de componentes que en este momento están en una etapa de diseño.

“Esperamos cerrarlo prontamente para la integración total, lo que tenemos ya negociado. Después de algunos ajustes que hemos hecho del proyecto, es de aproximadamente $350 millones, que incluyen el pozo de ataque, todo el parque industrial, la planta de preparación de lodo, los trabajos de la excavación del túnel y todo el revestimiento de concreto del túnel, pero hay otros componentes que son más que nada el sistema operativo electromecánico que se instala después que se construye el túnel, y los diseños todavía no están finiquitados y es una de esas”, indicó Ortega.