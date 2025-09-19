MiAmbiente responde a críticas sobre auditoría a la mina de Cobre Panamá

Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental de MiAmbiente, explicó que el EsIA contempla <b>más de 370 compromisos ambientales</b>, que serán verificados durante todas las fases del proyecto, desde la construcción hasta la operación.La empresa <b>SGS Panama Control Services, Inc.</b>, encargada de la auditoría, evaluará áreas críticas como manejo de residuos, calidad de agua y aire, emisiones de gases de efecto invernadero, seguridad de relaves, biodiversidad, reforestación, relaciones con la comunidad y cumplimiento de normas legales y tributarias. Además, se revisarán los informes de construcción y operación previos para comprobar el cumplimiento histórico del proyecto.Las organizaciones en pro del medioambiente también advierten sobre la falta de transparencia en el proceso, ya que se ha eliminado la disposición que garantizaba el acceso público a la información generada durante la auditoría, incumpliendo lo establecido en el <b>Acuerdo de Escazú</b>. Sin embargo el ministerio señaló que la ciudadanía podrá consultar los documentos de la auditoría en su página web www.miambiente.gob.pa, siguiendo los lineamientos de transparencia de la<b> Ley 6 de 2002 y la Ley 125 de 2020</b>, que implementa el Acuerdo de Escazú.