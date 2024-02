Ministerio Público solo ha recuperado $60 millones de la multa impuesta a constructora Odebrecht

El Ministerio Público solo ha podido recuperar un promedio de 60 millones de dólares de los más de 200 millones de dólares en multa que la empresa constructora Odebrecht se comprometió a pagar tras un acuerdo pactado con las autoridades de la Procuradoría General de la Nación en 2017, según informó el procurador general de la Nación, Javier Caraballo.

Odebrecht se comprometió en 2017 con la justicia panameña a pagar una multa de 220 millones de dólares en un plazo de 12 años por los conocidos sobornos para conseguir millonarios contratos de obras públicas. No obstante, un juzgado determinó que la constructora incumplió en el 2023 con el pago de 19.2 millones de dólares, pago que debía realizar ese año correspondiente al acuerdo pactado.

Según Caraballo a su llegada al Ministerio Público en febrero de 2021, la empresa Odebrecht, que se había comprometido al pago de más de 200 millones en multa a través de un acuerdo, solo había pagado los 10 millones de dólares que se ofrecieron a pagar inicialmente.

Destacó que una vez en el cargo, de manera responsable comisionó a dos fiscales para que hicieran todos los esfuerzos y le dio todo el apoyo institucional posible para lograr que pudieran hacer ese cobro.

Detalló que, a través de más de 15 audiencias lograron que se dictaran medidas incluso para congelar algunos pagos que tenía la empresa pendiente por recibir del Estado y “hemos logrado hasta este momento recuperar para el Estado un promedio de 60 millones de dólares”, indicó.

Agregó que se están haciendo ingentes esfuerzos para tratar de recuperar la mayor cantidad de dinero posible; no obstante, expresó que mientras más avanzan en este proceso, menos son los bienes que están a nombre o a favor de esta empresa, lo que asegura, hace un poco más difícil esta tarea.

Caraballo manifestó que sin querer cuestionar la decisión de las autoridades que tomaron la decisión de hacer este acuerdo -la procuradoría estaba ene se momento a cargo de la procuradora Kenia Porcell- , “no tomaron en cuenta los mecanismos para hacerlo efectivo; es decir, para lograr el cobro de la totalidad del dinero al cual la empresa se comprometió a pagar”.

No obstante, enfatizó que el Ministerio Público está aplicando todos los recursos habidos y por haber, pero se han encontrando con un tema materialmente difícil, que es la no existencia de dinero; es decir, que aunque subsista el compromiso y sigan exigiéndolo, si no tienen dineros que aprehender o de alguna manera retenérselo a la empresa, se hace un poco difícil esa labor.

Agregó que hasta este momento no conocen de alguna nueva contratación que haya hecho esta empresa con el Estado, y exclamó que “ojalá lo hiciera... porque si lo hicieran, créanme, que la fiscalía, de manera inmediata, va a proceder a pedir la aprehensión de esos bienes para poder seguir cobrando la multa”, advirtió.