Molinar habla sobre la corrupción interna en el Meduca y explica cambio de método de compra de laptops

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aclaró la mañana de este viernes 17 de enero el tema de la compra de laptops por parte del Ministerio de Educación (Meduca) luego que el contralor general de la República, Anel Flores, revelara que sería por licitación pública.

Molinar denunció la existencia de “territorios” y “dueños” dentro del ministerio en el programa Panamá hoy de Radio Panamá.

Añadió que estos se beneficiaban de los proyectos del Meduca, imponiendo sus negocios.

“A mi me ha tocado cortar todos esos espacios (...) pero con las leyes como están tendríamos que haberlas comprado [las laptops] con el convenio marco o con una licitación pública, y para esto último debes conseguir tres licitaciones y resulta que los mismos que ponen los precios en el convenio marco manejan buena parte del mercado”, explicó.

De acuerdo con las declaraciones de Molinar, lo que buscaba era un precio de referencia para romper en el monopolio del mercado, requisito con el que cumplió la Fundación Zamora Terán, la cual también aplicó para ser tomada en cuenta en el proyecto de las laptops de Meduca.

“Todo eso lo expliqué cuando fui a la Asamblea alrededor de una hora y media, el convenio me permite [realizar una compra directa] (...) aquí había un monopolio y yo necesitaba un precio de referencia, porque lo único que no haré es comprar a los precios que están acostumbradas [las empresas]”, destacó en el programa radial.

Esto también lleva a la reactivación de la plataforma Meduca Compras. Cuando cuestionada sobre esta decisión, especialmente tras los esfuerzos para reforzar Panamá Compra, Molinar respondió que espera que “los refuerzos fueran más rápidos”.

“Vete a cualquier escuela, habla con cualquier director y pregúntale como le va. Eso [Panamá Compras] no hay que reforzarlo sino hacerle una operación drástica. Pero esto es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, porque el Estado no es eficiente”, dijo la ministra.

Molinar hizo énfasis en que se está intentando blindar el ministerio ante estos actos para que no sigan ocurriendo en el futuro, pero que es una pena “que la sociedad no comprenda lo que estamos haciendo”.