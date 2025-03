Molinar sobre paro docente: ‘Mañana es un día normal de clases’

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reiteró la tarde de este jueves 20 de marzo que las clases son normales este viernes 21 de marzo.

Debido a la aprobación de las reformas a la Caja de Seguro Social varias organizaciones entre ellas el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Asociación de Profesores de Panamá decretaron un paro de 24 horas de advertencia.

No obstante, el presidente José Raúl Mulino declaró la mañana de este jueves en su conferencia matutina que “el que no trabaja no cobra”.

Molinar enfatizó que la educación no tiene porque vincularse a la lucha política partidista “porque nuestros estudiantes no lo merecen”.

Añadió que ella a escuchado a muchos padres, ciudadanos y docentes preocupados por este llamado a paro de labores debido a la sensación de inestabilidad que han creado algunos sectores.

“Nosotros queremos tener un día de clases normal porque nuestros muchachos así lo merecen”, destacó.

La funcionaria también planteó que se respeta a tener el derecho a estar a favor o en contra de las decisiones. “Pero educación ha sufrido suficiente por esas aventuras políticas”.