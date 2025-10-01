Moltó acepta citación por la mina: explicaremos todo ‘con transparencia’ ante la Asamblea

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, calificó como “una gran oportunidad” la citación de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario sobre la situación de la mina. En declaraciones de este miércoles, Moltó expresó su total disposición a comparecer ante la Comisión de Comercio, asegurando que lo hará “con mucho gusto” y en un marco de transparencia.

“Yo estoy muy abierto para hacerlo. Espero estar en Panamá para esa fecha, o si no la corremos o ajustamos, porque tengo un par de viajes que hacer”, indicó el ministro, quien aún no ha recibido la carta formal con la fecha de la comparecencia. A pesar de no contar con la notificación oficial, Moltó aseguró que su equipo ya está trabajando en las preguntas que se le han planteado. “Apenas me citen, coordinamos con la Comisión de Comercio y el diputado Ernesto Cedeño”, señaló.