Moltó acepta citación por la mina: explicaremos todo ‘con transparencia’ ante la Asamblea

El <b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">ministro de Comercio e Industrias (MICI),</a></b> <b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">Julio Moltó</a></b>, calificó como <b>'una gran oportunidad'</b> la citación de la <b>Asamblea Nacional</b> para responder un cuestionario sobre la situación de la <b>mina</b>.En declaraciones de este miércoles, Moltó expresó su <b>total disposición a comparecer</b> ante la Comisión de Comercio, asegurando que lo hará <b>'con mucho gusto'</b> y en un marco de transparencia.