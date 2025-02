Mulino advierte veto a reformas de la CSS: ‘Si no se aprueba bien, apaguen la luz y vámonos’

El presidente José Raúl Mulino reiteró que vetaría las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) presentadas por las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional.

Para el mandatario, la CSS es la columna vertebral financiera del país. “Si esa ley no se aprueba bien, apaguen la luz y vámonos, tan sencillo como eso”.

Añadió que él sabe la enorme responsabilidad de esas reformas, pero la Asamblea Nacional “pelotea y pelotea”.

Por tal motivo, Mulino tuvo una “importante” reunión con la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, en donde él le planteó la importante de esa norma.

El mandatario reveló en su conferencia de prensa matutina de los jueves que él volvió a decirle a Castañeda “esto es de verdad”.

Según Mulino, él le hizo la petición a Castañeda en presencia de los ministros Fernando Boyd Galindo (Salud); Felipe Chapman (Economía y Finanzas), y Juan Carlos Orillac (Presidencia).

“Si esa ley se pasa bien avanzamos, si no se pasa bien, primero la voy a vetar y hasta allí llegó el juego para el país, el que no lo quiere entender ya no se en que idioma le tengo que hablar”, enfatizó.

Insistió que es una situación “muy delicada y dilatada en el tiempo”.

Mulino reveló que Chapman, se reunió este miércoles 19 de febrero con acreedores de la República de Panamá.

Chapman se reunió este 19 de febrero, vía Zoom, con “importantes acreedores” para explicar la situación que se viven en el país.

Además, este jueves 20 de febrero también tendrá otros encuentros con representantes de las calificadoras de riesgo y aprovechará para explicarle las situaciones que se están viviendo en Panamá.

De acuerdo con el presidente, en las reuniones con los acreedores y las calificadoras de riesgo evidentemente la preocupación latente es la CSS.

Este jueves 20 de febrero el pleno de la Asamblea Nacional comenzó a debatir el segundo bloque de los tres que fueron divididos los 203 artículos que conforman el proyecto de ley No. 163, que modifica la ley orgánica de la CSS.

El Ejecutivo presentó el 6 de noviembre el proyecto de ley, pero fue modificado durante el primer debate en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional luego de consensos de las diferentes bancadas.

Los diputados se han opuesto al aumento de la edad de jubilación y también han planteado modificaciones a los poderes del director general de la entidad y a su junta directiva.