Mulino apunta a reducir ministerios y pide a diputados aprobar reformas a la CSS

Reformas al Seguro Social

Con relación al proyecto de reformas a la CSS, el presidente Mulino pidió a los diputados tomar decisiones frente a la exigencia de los panameños de mayor crecimiento, desarrollo y bienestar.

“Nuestro proyecto es responsable; seguro que todo se puede mejorar y deben ser mejorados de una vez. Dilatar los tiempos no soluciona el problema. Al contrario, lo agrava. Tampoco es justificar [...] primero hay que corregir todos los problemas nacionales antes. Eso es demagogia”, exclamó el mandatario.

Pidió a los diputados avanzar con responsabilidad y les dijo que así como les piden al Ejecutivo las corridas económicas respecto a su proyecto, que entreguen las corridas que sustenten sus modificaciones al proyecto.

“Les pido que, si la propuesta es aumentar el Itbms, se le diga a la población que habrá un aumento de tres puntos en sus consumos y sustentar que esa propuesta es suficiente para salvar a la Caja de Seguro Social o es una medida paliativa para que en pocos años se deba reformar nuevamente [...] Si desean proponer una reforma fiscal, pues díganlo claro. Esto no se trata de una reforma fiscal so pretexto de no abordar los problemas actuariales de la Caja de Seguro Social, que no se resuelven con más impuestos”.