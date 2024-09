Mulino en ‘CNN’: Nicaragua ya es un problema en la región

El presidente de la República, José Raúl Mulino, explicó que la postura prodemocracia de Panamá ante la situación en Nicaragua es una ‘‘dimensión aparte’’ al derecho al asilo del expresidente Ricardo Martinelli, en una entrevista con Andrés Oppenheimer emitida este 1 de septiembre en CNN.

Para Mulino, Nicaragua es un problema en la región. Las recientes medidas tomadas por el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, como el cierre de organizaciones, la persecución y el apresamiento de adversarios políticos, serían parte del problema que representa el vecino país centroamericano. Asimismo, el presidente comparó la situación de Nicaragua con la de Venezuela.

“Si él [Daniel Ortega] está viendo lo que está sucediendo en Venezuela, en donde no pasa mayor cosa por ahora, es un muy mal ejemplo a seguir, pero pareciera que lo está siguiendo en su muy particular manera de hacer las cosas”.

A pesar de que Panamá tiene una postura ‘prodemocracia’, evidenciada después de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, resulta contradictorio para muchos analistas que el gobernante partido Realizando Metas (RM) tenga a su presidente, Ricardo Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua, un país cuestionado internacionalmente por prácticas antidemocráticas.

‘’La calificación del régimen de Nicaragua es otro tema de política internacional de Panamá’’, explicó Mulino. ‘’Yo no tengo ningún interés en flexibilizar la postura prodemocracia que tiene Panamá [...] Eso no, que no le quepa a nadie la menor duda de que esa es mi posición’’, acotó.

Al tiempo, también explicó que la posición política internacional no tiene nada que ver con que Martinelli esté en la Embajada de Nicaragua.

‘’No tiene nada que ver la relación de que Ricardo Martinelli está en la Embajada en Nicaragua con mi posición política internacional respecto de lo que hace Nicaragua’’, manifestó el presidente en CNN.