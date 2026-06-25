Mulino: ‘Necesitamos ser más demócratas de acción y menos de salón refrigerado’

El papel lo aguanta todo, y en los salones cerrados los discursos rebotan entre diplomáticos, muchas veces sin traducirse en cambios reales. 'Una democracia que proclama valores pero no entrega resultados abre la puerta a quienes ofrecen certezas más fáciles y peligrosas', reconoció el presidente Mulino durante la reunión de la Comunidad de las Democracias. 'Llevamos décadas produciendo declaraciones y aprobando resoluciones. Muchas han sido valiosas, necesarias y oportunas. Pero si al salir de esta sala las cosas siguen igual que cuando entramos, le habremos fallado a los ciudadanos que esperan que la democracia que proclamamos en los foros también mejore su vida diaria', concluyó. 'Si nosotros, que nos reunimos precisamente en nombre de la democracia, no somos capaces de actuar cuando ella está amenazada, entonces, ¿Quién lo hará?'.Mulino procedió a señalar el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, el deseo del pueblo cubano de elegir a sus gobernantes y la necesidad de elecciones libres y verificables en Venezuela.Pero en la práctica Panamá no siempre ha sido consistente. El expresidente Ricardo Martinelli, compañero de fórmula de Mulino que fue inhabilitado en la última elección, recibió asilo de la embajada de Nicaragua cuando pesaba sobre él una condena judicial. Activistas cubanos han denunciado los constantes viajes de familiares de Raúl Castro a Panamá y la presencia de empresas parte del conglomerado estatal Gaesa en el país, que también han sido documentadas por investigaciones periodísticas. Tampoco se cuestiona al gobierno salvadoreño, dónde se han reportado múltiples violaciones a los derechos humanos, persecución a los opositores del presidente Nayib Bukele y concentración del poder. Al contrario, El Salvador es referenciado como un modelo a seguir.Sobre toda la discusión regional, se yergue la presencia de Estados Unidos y la línea del presidente Donald Trump enfocada en poner América Primero. El país norteamericano aporta alrededor de la mitad del presupuesto anual de la OEA y no ha incluido en su presupuesto de 2027 este pago. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirma que se está negociandoPara Estados Unidos, como han dejado claro sus delegados e incluso el jefe de Operaciones de la Marina, la prioridad es la seguridad. Una de las acciones concretas que propone el presidente panameño va precisamente en esa línea, con la propuesta de Panamá para convocar una reunión de alto nivel sobre seguridad, crimen organizado internacional y narcotráfico. 'No una reunión más de diagnóstico, una reunión de acción con compromisos verificables y mecanismos de cooperación que sean operativos entre nuestras agencias de seguridad', aseguró el presidente Mulino. 'El narcotráfico financia la erosión de la democracia en nuestra región. Es un hecho. Y que la comunidad internacional aún no ha respondido a esa amenaza de manera organizada y efectiva también es otro hecho'.