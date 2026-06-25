Mulino: ‘Necesitamos ser más demócratas de acción y menos de salón refrigerado’

Siete horas le tomó a los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) ponerse de acuerdo para consensuar las últimas declaraciones y resoluciones de la Asamblea General. El resultado son documentos contundente en algunos puntos y vagos en otros, dejando un amplio espacio a la interpretación. Horas después, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió un mensaje durante la reunión ministerial de la Comunidad de las Democracias: “Necesitamos ser más demócratas de acción y menos demócratas de salón refrigerado”.

Finalmente, ¿qué se terminó acordando en la OEA y cuál fue el punto que generó tanta discusión?

En una conferencia de prensa celebrada a la 1 de la madrugada en el Centro de Convenciones Atlapa, el canciller panameño Javier Martínez Acha, respondió parcialmente la pregunta.

“Hemos presentado resultados incluso cuando pensábamos que iba a ser difícil, por eso la hora de esta conferencia de prensa. Pero al final, los países que tenían firmes convicciones fueron cediendo y permitieron encontrar el gran consenso”, aseguró el canciller.

En total, se aprobaron 4 declaraciones y 14 resoluciones durante el encuentro de la OEA. La declaración panameña combinó el eslogan del gobierno de Mulino con la prioridad de la delegación estadounidense, la seguridad. El documento, titulado “Multilateralismo firme en defensa de la democracia: la seguridad hemisférica y la estabilidad en los estados americanos”, declaró en múltiples puntos compromisos para la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, así como otros de seguridad y migratorios, haciendo hincapié en la “igualdad soberana”.

China, que ha sido calificada de “influencia maligna” por los Estados Unidos en múltiples ocasiones, no fue nombrada directamente en la declaración, pero sí se habló de amenazas al hemisferio occidental, específicamente de “amenazas tradicionales” y “nuevas amenazas en el área de la seguridad hemisférica”.

El documento es un llamado al multilateralismo y al respeto de los derechos humanos, aunque El Salvador dejó claro en un pie de nota su reserva sobre la mención de “discriminación de género”. El Salvador, al igual que Panamá, no permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo a pesar de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su legislación no contempla el reconocimiento de la identidad de género para personas transgénero.

La secretaria adjunta de la OEA, Laura Gil, resaltó otras resoluciones y declaraciones en las que se logró un consenso. “Quisiéramos destacar la resolución sobre la situación del Estado Plurinacional de Bolivia y por supuesto, la Declaración de Panamá multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los estados americanos, así como la Declaración sobre la situación en Nicaragua y la resolución sobre la situación en Haití”, detalló.

En total, participaron 331 delegados de 32 Estados miembros y 171 delegados de 37 observadores permanentes, 96 delegados de organismos internacionales y 390 representantes de la sociedad civil y actores sociales.