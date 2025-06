Mulino ordena bajar licitación millonaria para compra de alimentos del Meduca

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó bajar una licitación millonaria para la compra de alimentos por parte del Ministerio de Educación (Meduca).

Se trata de un acto público para el suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de alimentos para preparar alimentos saludables en los centros educativos a nivel nacional para los años 2025-2026.

La licitación tenía un precio de referencia de 53,9 millones de dólares, de acuerdo al portal Panama Compra. La disputa estaba entre dos proponentes, El Machetazo, con una oferta de 51,3 millones de dólares; e Importadora Virzi, con una oferta de 57,6 millones de dólares.

Aunque el acto no ha sido adjudicado, la comisión evaluadora apuntó en un informe que El Machetazo no cumplía con varios puntos técnicos por lo que Importadora Virzi se perfilaba preliminarmente como la favorita.

“Me enteré esta mañana, soy muy honesto, y he mandado a bajar esa licitación. Se lo comuniqué por chat a la ministra que baje esa licitación inmediatamente. Igualmente, he recibido la comunicación del Contralor General de la República que no la iba a refrendar”, manifestó Mulino durante su conferencia semanal en la Presidencia de la República. “Yo le admito un punto, dos puntos, arriba, abajo, y hay consideraciones técnicas que valorar, pero 7 millones de dólares... Mejor cancelemos eso. No se necesita un problema más en mi libro”, concluyó Mulino.