Presidenta de Apede a los docentes: ‘No conviertan a los estudiantes en rehenes de su política’

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, habló este jueves 19 de junio sobre el rol de la empresa privada, las protestas en Bocas del Toro, la huelga de los educadores y otros temas.

“El sector privado tiene un rol importantísimo como todos los actores en la sociedad panameña y queremos ser parte de la solución a los problemas acuciantes que tiene el país. Bocas del Toro, es una provincia que ha sido de alguna manera abandonada por el gobierno y nosotros queremos como panameños apoyar esa provincia”, aseguró De Sanctis. “Realmente el sector privado tiene que apoyar de manera incisiva en el desarrollo del país y apoyar las políticas públicas dirigidas a mejorar y a impactar positivamente en el desarrollo del país”, añadió.

A casi dos meses del inicio de la huelga docente, la líder empresarial destacó la importancia de encontrar una solución de forma apremiante. “Nos preocupa muchísimo los estudiantes que no van a clases. Esa pérdida de clases está impactando negativamente la educación del país. Ya han salido estudios diciendo que tenemos un sexenio perdido. Entonces esos son los estudiantes que después no cuentan con la calidad educativa necesaria para poder estudiar y romper la brecha social en este país”, afirmó. “Le pedimos a los profesores que regresen a clase y que realmente no transformen a los estudiantes en rehenes de su política. Busquen una manera de resolver el problema de otra manera, conversando, buscando soluciones, pero no haciendo una huelga que se está alargando demasiado”, concluyó De Sanctis.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la reunión mensual de Apede en la que participó la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino De Marotta.