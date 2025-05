La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) compartió con La Estrella de Panamá su perspectiva sobres las protestas en el país, la presión estadounidense, la seguridad social y el rol de la empresa privada en la reactivación de la economía.

¿Qué opina sobre las protestas y la declaración de huelga de diversos grupos a nivel nacional?

Se ha calculado desde la Capac y otros gremios que cada vez que hay huelgas en el sector construcción hay una pérdida de entre 90 y 100 millones de dólares diarios. Se pierden citas, la gente no va a trabajar. Se pierde la continuidad y la tranquilidad del ciudadano y por supuesto también del empresario, de la inversión. Se crea un clima de incertidumbre y la economía es enemiga de la incertidumbre. Ahora bien, la protesta es parte de la democracia y por lo tanto uno debe saber tolerar esta movilidad. Lo que nosotros estamos en desacuerdo es por ejemplo el cierre de calles. La gente puede perfectamente protestar de otras maneras, mediante marchas, que se ha hecho. La protesta no se debe castigar. Lo que sí deben hacer es abrir las calles, lo cual está haciendo el gobierno.

El Mitradel se ha pronunciado diciendo que la protesta actual no es legítima. Cómo abogada, ¿qué hace que una protesta sea o no sea legítima?

El Código de Trabajo regula la huelga. La huelga nace de las relaciones trabajador-empleador, donde los trabajadores quieren conseguir un objetivo determinado y el empleador no quiere o se opone, y entonces empieza un proceso de negociación, y la huelga es la última fase. Dentro de eso, el Código de Trabajo establece cuándo una huelga es legal y cuándo no es legal. En este caso, no hay un proceso de negociación donde se está solicitando una mejora salarial o donde se está solicitando algo concreto relativo a la relación de trabajo. El sindicato Suntracs tiene un objetivo político. Está utilizando un elemento que se usa como fórmula de negociación para conseguir alguna conquista laboral para un tema político. Están politizando. Obviamente la huelga no puede ser legal porque no hay ningún proceso de negociación andando. Por lo tanto, como no está declarada legal, la gente que falta al trabajo se considera un día que no fuiste a trabajar.

¿Cómo cree que ha sido la postura del actual gobierno frente a las presiones del presidente Donald Trump y lo que se ha firmado? ¿Ha sido beneficioso para Panamá?

Donald Trump, desde que llegó al poder, ha cambiado completamente el mundo, las relaciones internacionales, y cómo ha ido amenazando a diestra y siniestra y creado este clima de incertidumbre mundial, a nivel político, a nivel comercial, a nivel económico. Yo creo que ningún panameño debe sentirse contento con la firma de este memorándum. Se han presentado varias demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Hay constitucionalistas y especialistas en Derecho Internacional con distintas opiniones. Unos dicen que es completamente ilegal o inconstitucional, unos dicen que viola los tratados, y otros dicen que no viola los tratados. Sea o no sea inconstitucional, igual no es conveniente. El memorando fue hecho bajo amenaza, y por lo tanto hay elementos para decir que no se debió haber firmado. Trump ni siquiera era presidente cuando decía que quería el Canal. Desde la Apede vemos con preocupación todo lo que está sucediendo, y creemos que no es conveniente. Creemos que debemos profundizar el multilateralismo, que debemos de manera clara involucrar a los países firmantes del Tratado de Neutralidad y que la neutralidad se tiene que mantener. La firma de este memorándum, así como se firmó, definitivamente lesiona nuestra neutralidad o la debilita. ¿Qué opina sobre las reformas a la Caja de Seguro Social? Nosotros teníamos una propuesta y nuestra propuesta no se parece al proyecto aprobado. Sin embargo, consideramos que ese proyecto, esa ley que se aprobó, es una ley que pasó por un proceso democrático. Fue un proyecto que fue discutido, que tuvo un proceso previo en el Ejecutivo, con todos los actores sociales. Luego, el gobierno escuchó y presentó un proyecto que no eran ni las cuentas individuales propuestas por nosotros, ni el sistema de beneficio definido propuesto por los sectores populares. Presenta esta propuesta de las cuentas nocionales, que es una cosa intermedia porque tenemos cuentas individuales, sin embargo, la plata va a un fondo común. Nosotros, como Apede, presionamos mucho en cuanto a la gobernanza. Algunas propuestas se aceptaron, otras no. Durante el proceso de aprobación de la ley hubo muchas consultas. Los sindicatos que ahora están protestando, estuvieron todos los días ahí. Nos parece que carecen de legitimidad las protestas. Dentro de un proceso completamente democrático, con los diputados que nosotros elegimos, con la Asamblea Nacional, que es la que tiene que emitir leyes, se aprobó una ley. Esta ley. ¿En base a qué, con qué legitimidad, los sindicatos o los que protestan, dicen que no quieren la ley? El sistema democrático te sirve cuando apoya tu propuesta, pero cuando no apoya tu propuesta, entonces no te sirve y protestas. Hay que ser coherentes.

¿Qué opina de la participación de los educadores en las protestas?

Los profesores también participaron en todo el proceso. Entonces, ¿por qué ahora te quejas y haces huelga? Los que más se afectan son los estudiantes. Y son los estudiantes de las clases populares. Cada día de huelga son tres días perdidos. Todavía no nos hemos recuperado de la pandemia y seguimos protestando. Yo me pregunto, ¿hay otra agenda? Porque los maestros tienen una jubilación, una ley especial con una jubilación especial osea, la ley de la CSS no los afecta. Ellos dicen que están protestando por la juventud, por el futuro. Pero interrumpiendo las clases afectan el futuro de los jóvenes. No entiendo.

¿Cuál es la postura del gremio sobre una posible reapertura de la mina?

Creemos que debemos ser institucionales. Hay un proceso de una auditoría y creo que se debe esperar a esa auditoría. Lamentablemente, esa auditoría se debió haber hecho hace años. La auditoría, tanto ambiental como financiera, nos va a dar datos para tomar una decisión informada. Todavía hay un 60% de personas en contra de la mina. Habría que ver si es contra del contrato, o si es contra la mina. Lo que sí es cierto es que hay una falta de trabajo, el desempleo en las zonas cercanas al proyecto ha subido 25%. Entonces, además del tema legal, hay que ver los impactos.

¿Qué opina sobre la estrategia del gobierno para reactivar la economía?

Lo que hemos visto de la estrategia del gobierno es, uno, negociar con el Mercosur para tener este mercado enorme aprovechando los tratados de libre comercio. Por otro lado, también inversiones en infraestructura, diciendo que siempre se requiere y que un país se desarrolla con inversiones en infraestructura. Sin embargo, todo ha sido mucho más lento de lo esperado. Además, hemos tenido problemas concretos. Hemos tenido el problema de Trump. El problema de las amenazas a Estados Unidos ha creado un clima de incertidumbre. El hecho de que tomaran tanto tiempo la discusión de la ley de la Caja de Seguro Social, también ha impactado, porque necesitamos mantener el grado de inversión, que es lo que nos va a dar la inversión directa extranjera, de la cual dependemos los panameños muchísimo. Pero tenemos algunas perspectivas positivas. Por ejemplo, el tema del tren que se está analizando. Creemos que el proyecto del tren puede ser una forma de revertir esa tendencia que tenemos de la concentración de las inversiones en la capital. Es importante, la construcción de tren puede apuntar a disminuir las desigualdades regionales. También hay varios planes de construcción de puertos en el interior y eso también va a ayudar.

¿Cuál es el rol de la empresa privada en esta reactivación económica?

El sector privado es el motor de la economía, tiene que estar presente. Es el que genera realmente los empleos. Es el que genera el trabajo. Tenemos un gran reto adelante y las empresas tienen que actualizarse. Ahora tenemos el reto de la inteligencia artificial. Tiene que ser parte de los planes de desarrollo de las empresas. Porque si no, nos vamos a quedar atrás. El tema de educación también es importantísimo. Se necesitan profesionales especializados. Apede acaba de firmar un acuerdo con la USMA. Tiene que haber esa conversación permanente entre el sector privado y la educación.

¿Qué mensaje envía a la ciudadanía?