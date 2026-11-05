Mulino respalda a Peña tras su renuncia en medio de la crisis de Ueno Bank

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reaccionó a la renuncia del mandatario paraguayo Sebastián Peña, producida en medio de la controversia generada por la quiebra de Ueno Bank, y destacó la importancia de preservar la estabilidad institucional y la paz social en Paraguay.
A través de un mensaje público, Mulino señaló que Panamá, como país asociado al Mercosur, mantiene su preocupación por la estabilidad de la nación sudamericana y expresó su respaldo personal hacia Peña.
“Panamá, país asociado al Mercosur, aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay. Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre”, manifestó el mandatario panameño.
Mulino también resaltó la relación de cooperación que mantuvo con Peña durante su gestión al frente de Paraguay, subrayando los vínculos de amistad y colaboración entre ambos gobiernos.
“Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de mi persona. Lo que valoro y valoraré siempre”, añadió.
Las declaraciones del jefe de Estado panameño se producen en un momento de incertidumbre política en Paraguay tras la salida de Peña, un hecho que ha generado reacciones tanto a nivel regional como internacional debido a las implicaciones económicas y políticas derivadas de la crisis financiera asociada a Ueno Bank.
En una declaración difundida a través de sus redes sociales, Peña calificó el momento como “uno de los más difíciles” de su vida y aseguró que antepone los intereses de la República a cualquier consideración personal.
“Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia, he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, expresó.
La renuncia llega en un momento en que la intervención y el proceso de resolución de Ueno Bank ha escalado rápidamente de un problema financiero a una controversia política de alcance nacional en Paraguay.
La medida adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP), tras detectar graves problemas de solvencia en la entidad, ha dejado a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y ha desencadenado protestas ciudadanas, cuestionamientos a las autoridades y un pedido de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña.
La decisión implicó la suspensión de todas las operaciones de la entidad, afectando a cerca de 2,9 millones de clientes en un país con poco más de seis millones de habitantes.
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