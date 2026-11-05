Mulino respalda a Peña tras su renuncia en medio de la crisis de Ueno Bank

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reaccionó a la renuncia del mandatario paraguayo Sebastián Peña, producida en medio de la controversia generada por la quiebra de Ueno Bank, y destacó la importancia de preservar la estabilidad institucional y la paz social en Paraguay. A través de un mensaje público, Mulino señaló que Panamá, como país asociado al Mercosur, mantiene su preocupación por la estabilidad de la nación sudamericana y expresó su respaldo personal hacia Peña. “Panamá, país asociado al Mercosur, aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay. Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre”, manifestó el mandatario panameño.

Mulino también resaltó la relación de cooperación que mantuvo con Peña durante su gestión al frente de Paraguay, subrayando los vínculos de amistad y colaboración entre ambos gobiernos. “Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de mi persona. Lo que valoro y valoraré siempre”, añadió. Las declaraciones del jefe de Estado panameño se producen en un momento de incertidumbre política en Paraguay tras la salida de Peña, un hecho que ha generado reacciones tanto a nivel regional como internacional debido a las implicaciones económicas y políticas derivadas de la crisis financiera asociada a Ueno Bank.