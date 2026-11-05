El brazo financiero de la UE fija en Panamá su sede para América Central

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) oficializó la apertura de su representación regional para América Central y México con sede en la ciudad de Panamá. El anuncio ocurrió en Madrid durante la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana, tras la firma del acuerdo de sede con el Gobierno panameño. La oficina inició operaciones en octubre de 2026. La llegada del brazo financiero de la Unión Europea (UE) coloca al país como el eje logístico y bancario para la gestión de proyectos de infraestructura pública y privada en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y el país anfitrión.

El establecimiento de esta oficina técnica responde a la necesidad de coordinar la ejecución de una cartera crediticia en expansión. Entre los compromisos pendientes resalta una bolsa de financiación anunciada en la Cumbre CELAC-UE de noviembre de 2025 en Santa Marta, orientada a la integración eléctrica regional por un monto aproximado de 1,000 millones de euros. Según el organismo multilateral, parte de estos recursos canalizados bajo la estrategia europea Global Gateway requiere todavía acelerar la finalización de proyectos pendientes en territorio hondureño y guatemalteco, sin que se hayan especificado aún los cronogramas de desembolso definitivo ni los costos financieros para cada Estado involucrado.

Hitos clave del BEI

Sede regional: Instalada en Panamá desde octubre de 2026 para cubrir 6 países.

Fondo energético: 1,000 millones de euros anunciados en 2025 para integración eléctrica.

Historial local: Más de $1,100 millones destinados previamente a proyectos en Panamá.

Prioridades: Obras de agua, movilidad sostenible, innovación y PYMES.

La presidenta del BEI, Nadia Calviño, destacó que el banco ha financiado obras emblemáticas en el Istmo como la ampliación del Canal de Panamá, además de programas de agua, salud y crédito para pequeñas y medianas empresas. “Nuestra nueva oficina regional en Panamá reforzará los vínculos entre nuestras dos regiones”, afirmó la ejecutiva, tras recalcar el papel de la entidad dentro de las alianzas del bloque comunitario europeo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, señaló que la elección del país como sede responde a la conectividad local y a la relación histórica de financiamiento. El canciller explicó que la representación facilitará la gestión de iniciativas en sectores de energía, movilidad sostenible, agua y saneamiento. Históricamente, Panamá se posiciona como el receptor del mayor volumen de crédito del BEI en la franja centroamericana, acumula desembolsos por más de $1,100 millones, cifra que incluye los $500 millones aportados en su momento para la ampliación del Canal de Panamá. Desde septiembre de 2025, el multilateral suscribió compromisos crediticios en Costa Rica, Panamá y México, al tiempo que estructura nuevas operaciones para El Salvador, Honduras y Guatemala. La estructura técnica de EIB Global —división del BEI encargada del desarrollo internacional— operará desde el país en coordinación directa con la Delegación de la UE, los gobiernos locales y el sector privado.