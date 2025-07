Niñas embarazadas: el abuso sexual que interrumpe la infancia

Cifras del XII Censo de Población y VIII de Vivienda, correspondiente a 2020 revelan que 14.364 niñas y adolescentes, entre 10 y 19 años, son o fueron madres, 1 de cada 2 son indígenas; 213 son niñas entre 10 y 11 años. El 60 %, entre 10 y 17 años están fuera del sistema escolar. 3 de cada 5 madres entre 15 y 17 años no estudia ni trabaja. Solo 7 % tiene acceso a la seguridad social y solo el 43 % tiene acceso a internet. Además, 6.011 están en uniones tempranas. El 61 % de las adolescentes embarazadas proceden de comunidades del área rural y el 39 % del área urbana

Salud y educación

El control médico es estricto. El cuerpo de una niña no está preparado para el embarazo y muchas presentan complicaciones como preeclampsia, a pesar del control nutricional que llevan con la licenciada Iris Conte, quien supervisa menús, peso y talla en el albergue.

El Hogar María Guadalupe no solo les brinda albergue, sino también seguimiento durante el embarazo, atención médica, cuidados primarios y psicológicos, apoyo nutricional, y continuidad académica a través del programa Educa. “Contamos con un curso de corte y confección con una profesora capacitada, y con la Escuela de Belleza Maribel, que asiste los martes y jueves para enseñar peluquería, faciales, cuidado de manos y pies. Así, tres veces por semana tienen actividades prácticas y por las tardes estudian con el programa Educa”, añade Restrepo.

El aborto

La ginecóloga Isabel Lloyd declaró a este medio en 2022 que modificar el tiempo de interrupción del embarazo en adolescentes no es descabellado. Especialmente “porque la adolescente tiene reglas irregulares, entonces puede ser normal que se les salten los periodos, y cuando se dan cuenta es tarde”, dijo.

La pregunta del millón: ¿a dónde van después de dar a luz?

Una vez que nace el bebé, las jóvenes deben permanecer al menos tres meses más para garantizar que los recién nacidos reciban sus vacunas básicas. Luego de ese período, se inicia el proceso de restitución familiar. “No todas pueden regresar a su hogar de origen, pues en muchos casos fue allí donde fueron abusadas. Por eso se investiga si hay familiares aptos que puedan recibirlas y garantizarles cuidado y estudio”.

“¿Para dónde van? Es la gran pregunta. Convivimos con ellas día a día, vemos su evolución, su proceso de maduración. Algunas ya han sobrepasado el tiempo de estancia permitido, pero no las podemos poner en la calle. Nos duele, pero el Estado no está asumiendo su rol”, declara Rocío Restrepo, directora del hogar María Guadalupe.

Ante esta realidad, la fundación ha diseñado un programa denominado Mamá Valiente, orientado a ofrecer acompañamiento a las madres que no pueden regresar con sus familias ni incorporarse al mundo laboral por ser menores de edad. “Es un proyecto que aún no hemos podido implementar por falta de recursos. Lo ideal sería que el Estado lo adopte y lo desarrolle, porque nosotros ya no damos abasto”, explica Restrepo.