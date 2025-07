Diputado Cedeño: ‘PRD debería valorar implementar una revocatoria de mandato contra Salazar’

El diputado Ernesto Cedeño pidió la mañana de este martes 22 de julio a los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que se pronuncien por la agresión de Jairo Salazar contra su colega Betserai Richards en el salón Telma King, de la Asamblea Nacional, este 21 de julio.

Cedeño, quien es compañero de Richards en la bancada Seguimos, destacó que el PRD además de pronunciarse debe comenzar un proceso disciplinario contra Salazar.

Para el también diputado por el Movimiento otro Camino (Moca), el PRD debería “valorar implementar una revocatoria de mandato contra Salazar” debido a que viola la ética de los diputados.

“Y no es porque lo golpeó, no, sino porque ya hay antecedentes”, destacó Cedeño en Telemetro Reporta.

Añadió que el PRD es el partido de Omar Torrijos, en donde hay miembros insignes, “hasta ahora no los he escuchado, pero este es el momento que digan que no aceptan este tipo de agresión”.

De acuerdo con Cedeño, Salazar llegó al salón donde los diputados comen, conocido como Telma King, y comenzó a tocarlo con el dedo a Richards, a lo que él contestó que “no lo tocará, allí le dio un golpe con lentes y sentado”.

El diputado relató que Richards irá a medicatura forense y con las declaraciones juradas se analizará el siguiente paso jurídico a seguir, debido a que esta agresión no puede quedarse así.

Cedeño también narró que Salazar dijo que esta situación se había convertido en algo personal y le dijo a los dos compañeros de Richards que debería cuidarse.

Agregó que él intuye que puede ser uno de los amenazados. “Pero esto no puede ser, transformar a la Asamblea Nacional en un patio limoso, esto es un asunto de dignidad del cargo”.

Al ser consultado cuál fue el reclamo directo que le hizo Salazar a Richards el diputado por Moca dijo que no sabía, pero podía ser que ellos están avalando las auditorías en las juntas comunales y en la Autoridad Nacional de Descentralización.