Omar Torrijos y Roberto Chiari: dignidad de otro molino

Frente a este escenario, no podemos evitar preguntarnos: ¿Qué habría hecho Chiari? ¿Qué habría hecho Torrijos? Y más aún: ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros?

Durante gran parte del siglo XX, Panamá libró una larga batalla social, política y diplomática por su soberanía. No fue una lucha fácil ni de resultados inmediatos. Requirió temple, visión estratégica y, sobre todo, dignidad. Dos nombres resuenan como piezas importantes en esa historia: Omar Torrijos y Roberto Chiari. Ambos encarnaron la resistencia panameña ante el poderío de Estados Unidos en momentos cruciales. Ambos escogieron la dignidad nacional antes que la comodidad de un acuerdo fácil.

Roberto Chiari: la dignidad no se negocia

Roberto Chiari es y será recordado como el presidente de la dignidad; esto debido a que en 1964, tras la cruel y desproporcionada represión por parte de tropas norteamericanas establecidas en Panamá a estudiantes de doceavo grado, que puso fin a la vida de cerca de una veintena de jóvenes panameños que defendían su derecho a izar la bandera nacional en la Zona del Canal, el entonces presidente Roberto Chiari tomó la decisión histórica de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Chiari no exigió compensaciones económicas ni promesas vagas: exigió la revisión del Tratado de 1903, origen de la condición colonial que vivía Panamá. No se dejó persuadir. No aceptó rodeos diplomáticos. Defendió la dignidad del pueblo panameño sin titubeos.

La decisión no fue fácil, “muchos grupos de poder, e incluso personas dentro de su Gabinete, se opusieron a la idea de romper relaciones. Chiari era de carácter serio y taimado, y debió sentirse bastante solo al tomar esa decisión, quizás la más importante de su vida. Pero fue la decisión correcta. Una vez la tomó no había marcha atrás, se habría concretado una meta, una política de Estado que replicarán otros líderes panameños: la búsqueda por la soberanía mediante la abrogación del Tratado de 1903 y su sustitución por uno enteramente nuevo”. (Carranza, Isaac. 2023).

Por esa razón, la historia lo honra como el Presidente de la Dignidad.