Panamá pagará $26 millones a Dominion Mineral Corp. tras perder laudo arbitral

Panamá pagará un total de 26 millones de dólares a la empresa minera estadounidense Dominion Mineral Corp. tras perder un laudo arbitral en 2020 y cuyo pago no había podido hacer efectivo hasta la fecha.

El reclamo de esta empresa se produjo tras la negativa del Gobierno panameño, durante la administración del entonces presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), de no ampliar la extensión de la concesión gestionada por su filial en Panamá, Cuprum.

La empresa basó su reclamación en un contrato firmado en 2006 que incluía cuatro años de explotación, más dos prórrogas de dos años, pero posteriormente, en abril de 2010, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá declaró “reserva minera” el área de cerro Chorcha en Bocas del Toro, lo que supuso el fin de la concesión y las prórrogas a la explotación.

La demanda fue interpuesta en 2016 ante el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias y este tribunal determinó en 2020 que Panamá era responsable de la expropiación de la concesión minera.

En total, el Tribunal ordenó a Panamá a pagar un total de $14,1 millón, más intereses anuales compuestos antes y después del laudo, daños directos adicionales por $1,8 millones, más interés compuesto anual posterior al laudo a una tasa Libor en dólares más 4 % hasta la fecha del pago total efectivo de Panamá, haciendo un total de 26 millones 679.390 dólares.

Según explicó Margie-Lys Jaime Ramírez, jefa de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un proceso de negociaciones que posteriormente hubo entre las partes, se acordó el pago de $26 millones, no obstante, no se pudo concretar el pago para la vigencia fiscal de 2023.

Y aunque para la actual vigencia fiscal 2024 se reanudaron las negociaciones, incluso con la propuesta hecha el pasado 4 de octubre a la empresa por el actual ministro del MEF, Felipe Chapman, de hacer un pago único y definitivo por $24 millones, la empresa rechazó este pago y recordó que en la última discusión entre las partes se llegó a un acuerdo por el pago de $26 millones.

“Tal y como Dominion comunicó al final de las discusiones previas, no está interesado en un descuento a su laudo y no está de acuerdo con ningún retraso de 120 días para recibir el pago, incluso si se acordara. En caso de que Panamá desee poner fin a la disputa entre las partes, Dominion solicita que pague el laudo en su totalidad. Por favor, háganos saber si Panamá lo hará. De no ser así, no parece haber mucho más que hacer, aparte de proceder con los procedimientos de ejecución”, le respondió a Chapman la firma de abogados de la empresa minera, Winstn & Strawn LLP.

Los $26 millones para este pago estaban al completo hasta mediados de septiembre; sin embargo, en atención a necesidades interinstitucionales, se trasladó parte de estos recursos a la Asamblea Nacional, por $1.926.696,00, lo que redujo la disponibilidad presupuestaria en el referido objeto de gasto, e impidió atender dicho compromiso.

Finalmente, para completar el pago de los $26 millones, el MEF solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado por $2.1 millones en favor de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, para finiquitar el pago pactado entre Panamá y Dominion Mineral antes de finalizar este año.

Este traslado de partida fue aprobado por esta instancia legislativa el pasado jueves 21 de noviembre tras ser sustentado por el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, quien explicó que los $2.1 millones eran para completar una partida que ya había sido aprobada previamente.