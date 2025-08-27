Panamá se pronuncia tras muerte de cinco periodistas en Gaza tras ataque israelí

Panamá recuerda a las partes en conflicto en el Medio Oriente que la comunidad internacional, a través de resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, ha reiterado que los periodistas no deben ser jamás objetivos de guerra, y que los Estados tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad en todo momento, dice la nota emitida por la Cancillería de Panamá.

El pasado lunes 25 de agosto, se reportó un doble ataque contra el Complejo Médico Naser, ubicado en Gaza. Hasta el momento, según reportan las autoridades la cifra de muertes se ha elevado a 22 personas.

Entre los muertos hay en total cinco periodistas -entre ellas una fotógrafa que colaboraba con AP y un videógrafo de Al Jazeera-, pero también un estudiante de último año de medicina, tres empleados administrativos del hospital y un rescatista de la Defensa Civil, detalló la agencia EFE.

La República de Panamá hace un llamado urgente a que se respeten los compromisos internacionales y se adopten medidas inmediatas para evitar que se repitan esas acciones que atentan contra la libertad de prensa, la dignidad humana y la paz internacional, puntualizó la nota de Cancillería.