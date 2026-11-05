Panamá tiene cada vez menos hijos: la natalidad cae un 44 % en 25 años

El reciente índice de Nacimientos Vivos y Defunciones Fetales, hecho público por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, indica que Panamá registra una disminución sostenida de su tasa bruta de natalidad.

Mientras que en el año 2000 se contabilizaban 22,7 nacimientos por cada mil habitantes, en 2025 la cifra se redujo a 12,7. La tendencia descendente se mantuvo durante todo el período analizado, con registros de 18,6 en 2010 y 16,1 en 2020. En 25 años, el indicador cayó aproximadamente un 44 %, lo que evidencia un cambio significativo en la dinámica demográfica del país.

Por su parte, la tabla relativa a los grupos de edad de las madres muestra que la maternidad se concentra predominantemente en la población joven. El grupo de 20 a 24 años registra la mayor cantidad de casos, con 15.793, seguido muy de cerca por el de 25 a 29 años, con 15.298. En conjunto, estas dos franjas de edad reúnen la mayor parte de los registros que se muestran en el segundo gráfico.

La tabla también revela datos significativos en los extremos de la vida reproductiva. En las edades más tempranas, se documentan 251 casos en niñas menores de 15 años y 7.946 en el grupo de 15 a 19 años. En cuanto a las edades más avanzadas, la frecuencia disminuye progresivamente: hay 10.931 madres de 30 a 34 años; 6.330 de 35 a 39; 1.771 de 40 a 44; 108 de 45 a 49, y, finalmente, 10 casos en el grupo de 50 años y más. Además, se registra un caso en el que la edad no fue especificada.

Por lo demás, el INEC contabilizó 58.439 nacimientos vivos en el país. La provincia de Panamá lidera ampliamente las cifras, con la mayor concentración de nacimientos: 18.224. Le siguen Panamá Oeste, con 7.910, y la comarca indígena Ngäbe-Buglé, con 6.798 casos. Muy cerca de esta última se encuentra Chiriquí, con 6.731 nacimientos vivos.

En un rango intermedio se encuentran Bocas del Toro, con 4.593; Colón, con 3.926; Coclé, con 3.267, y Veraguas, con 3.176 nacimientos vivos. Por su parte, las regiones con los registros más bajos son Herrera, con 1.161; Los Santos, con 881, y Darién, con 876. Finalmente, entre las comarcas indígenas con menor número de nacimientos se encuentran Guna Yala, con 678 casos, y Emberá, con 218.