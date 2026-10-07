Panamá y Vietnam firman 10 acuerdos de cooperación en Hanói

Panamá y la República Socialista de Vietnam formalizaron un paquete de 10 instrumentos de cooperación bilateral durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino Quintero a la ciudad de Hanói, del 5 al 8 de octubre de 2026. La agenda oficial incluyó encuentros con el secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, Tô Lâm, el primer ministro Lê Minh Hưng y el presidente de la Asamblea Nacional, Trần Thanh Mẫn, así como la realización de un foro empresarial bilateral.

Durante las sesiones de trabajo, las delegaciones ratificaron compromisos institucionales mediante convenios y memorandos de entendimiento en materia de transporte marítimo, seguridad contra el crimen organizado, aviación civil, agricultura, aduanas, turismo, formación diplomática, investigación académica y comercio. Entre los documentos suscritos destaca la alianza estratégica entre la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Ambos mandatarios acordaron impulsar las negociaciones para concretar en el mediano plazo el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, el Acuerdo sobre el Intercambio y la Protección Mutua de Información Clasificada y un memorando de cooperación académica en materia lingüística entre la Universidad de Hanói y la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá (Umecit).

En el plano económico, las autoridades abordaron el rol geoeconómico de ambas naciones en el Sudeste Asiático y América Latina. En este sentido, instaron a los sectores públicos y privados a promover inversiones en transporte marítimo, logística, depósitos aduaneros francos, servicios financieros, seguros, aviación, energías renovables y telecomunicaciones.

En el ámbito de la seguridad transnacional, Panamá y Vietnam acordaron reforzar el intercambio de información y la capacitación técnica de los estamentos de aplicación de la ley para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, el ciberdelito y el crimen organizado. Asimismo, expresaron su respaldo a la pronta entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra el Ciberdelito.

En política exterior, las partes ratificaron el apego a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convemar) como marco regulatorio de las actividades marítimas internacionales, e hicieron un llamado a la resolución pacífica de controversias y al respeto del multilateralismo.

Antes de concluir la agenda oficial, el presidente Mulino Quintero extendió una invitación formal al presidente Tô Lâm y al primer ministro Lê Minh Hưng para visitar Panamá, propuesta que fue aceptada para ser coordinada a través de los canales diplomáticos.