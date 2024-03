Pedro Sittón: ‘Nicaragua no está provocando la ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá’

El catedrático de derecho internacional y especialista en política exterior, Pedro Sittón afirmó que no es cierto que Nicaragua este provocando una ruptura de las relaciones diplomáticas con Panamá, negando así las afirmaciones del catedrático universitario en Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia quien se refirió a la tensa situación entre ambos países luego de que Nicaragua le diera asilo político al ex presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Así lo planteó Tapia en una entrevista con la Estrella de Panamá y lo dijo así por el tono de las notas intercambiadas entre la Cancillería panameña y la sede de Nicaragua en Panamá recientemente, a propósito de la ampliación que está haciendo la embajada a la casa anexa para atender asuntos consulares.

No obstante, según Sittón, el hecho de otorgar el asilo diplomático no es una declaración de guerra, no es un acto de enemistad, no es un acto agresivo del Estado nigaragüense contra el Estado panameño, es todo lo contrario.

Se trata dijo, de una protección dentro del derecho internacional humanitario que tres convenciones de derechos humanos le permiten otorgar al que considera el Estado asilante, que es un perseguido político.

“Lo que le corresponde a Panamá desde hace rato, es otorgar el salvoconducto correspondiente para que salga el señor Martinelli hacia Nicaragua a ser protegido por el Estado nicaragüense de manera territorial”, indicó.

Sostuvo además que Tapia hace una serie de otras especulaciones al plantear de que Nicaragua se quiere zafar del problema del asilado político Ricardo Martinenlli. “Esa afirmación tampoco tiene un asidero jurídico de cara a las tres convenciones de asilo diplomático”.

Según Tapia la Convención de Viena de 1963 establece en el artículo 4, incisos 1, 3 y 5 que tiene que solicitar permiso al Estado territorial para establecer una oficina comercial, o hacer cualquier modificación en su clase, la circunscripción electoral, o alguna adecuación del inmueble.

En este caso, señaló, que el último inciso es el que cabe. “Nicaragua alega que se trata de una ampliación, pero debe solicitar un permiso. Eso no se puede hacer unilateralmente. Eso no funciona así”.

Al respecto Sittón asegura que plantear esto es no entender lo que estipula el artículo 25 de la convención de relaciones diplomáticas de Viena, en el sentido de que el Estado territorial, en este caso Panamá, debe de brindarle todas las facilidades habidas y por haber al Estado asilante que es Nicaragua, para que ejerza sus funciones diplomáticas.

“Esas excusas baladíes de que no me diste el permiso que no te voy dar el permiso sin ningún tipo de argumentación, eso ignora la convención y él (Tapia) lo ignora manifiestamente. Eso no es de catedrático, el Estado nicaragüense no está moviendo su sede diplomática para otro sitio. Que quede claro, hay una embajada o una sección consular y lo que está pidiendo Nicaragua, es que su misión diplomática que compone la sección consular y la sección diplomática, sea extendida hacia el edificio contiguo. Se entiende que lo que está es pidiendo más metraje, no moviéndose de sede”, afirmó.

Sittón también negó el argumento de Tapia de que como Nicaragua no ha suscrito la Convención de Caracas va a dejar en el aire a Martinelli.

“Eso es totalmente falso. Muchos están diciendo, rompamos relaciones diplomáticas con Nicaragua y que entonces Nicaragua tiene que entregar al señor Martinelli, eso no es así. El artículo 19 de la Convención de Caracas dice que si el Estado territorial rompe relaciones con el Estado asilante, este está en la obligación de llevarse al asilado político y si la embajada nicaragüense no puede controlar esa situación, se le entrega a un tercer país”, indicó.

“La vedad que esta entrevista parece la de un tarado, no parece la de un catedrático de derecho internacional y si es un catedrático de derecho internacional, pobre de sus estudiantes que no aprenden un carajo en esa universidad, por eso son tan analfabetas”, exclamó Sittón.

De igual manera, Sittón expresó que aunque Nicaragua no es suscriptora de la Convención de Caracas, Panamá tiene una particularidad de que cada convención o tratado, se convierte en una ley de la República y al convertirse en una ley, la hace de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional y las autoridades de Panamá están obligadas a cumplir esa norma.

Para Sittón entre Nicaragua y Panamá lo que hay es un incidente diplomático porque Panamá a su juicio, está utilizando otras figuras para hacer retorsión y amenazar y “el que ha amenazado a Nicaragua es Panamá”, aseguró.