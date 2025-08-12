Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este miércoles 13 de agosto de 2025, según la IA

Este miércoles 13 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 10 de agosto:

- 2

- 9

- 3

Aquí te compartimos los números ganadores este domingo 3 de agosto:

Primer Premio - 4219

Letras - BBCA

Serie - 7

Folio - 12

Segundo Premio - 9913

Tercer Premio - 7020

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.