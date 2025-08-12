  1. Inicio
PANAMÁ

Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este miércoles 13 de agosto de 2025, según la IA

Descubre los números sugeridos para el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá.
Redacción La Estrella de Panamá
  • 12/08/2025 16:56
Conoce los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 10 de agosto

Este miércoles 13 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 10 de agosto:

- 2

- 9

- 3

Aquí te compartimos los números ganadores este domingo 3 de agosto:

Primer Premio - 4219

Letras - BBCA

Serie - 7

Folio - 12

Segundo Premio - 9913

Tercer Premio - 7020

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

