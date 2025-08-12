Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este miércoles 13 de agosto de 2025, según la IA

Este miércoles 13 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> </b>y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.<i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 10 de agosto:</i>- 2- 9- 3<i>Aquí te compartimos los números ganadores este domingo 3 de agosto:</i><i><b>Primer Premio - 4219</b></i><i><b>Letras - BBCA</b></i><i><b>Serie - 7</b></i><i><b>Folio - 12</b></i><i><b>Segundo Premio - 9913</b></i><i><b>Tercer Premio - 7020</b></i><i><b></b></i><i><b>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</b></i><i><b></b></i>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB</a>), realizado todos los miércoles.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.