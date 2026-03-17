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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 18 de marzo de 2026, según la IA

Empieza a ganar con nuestra famosa pirámide de la suerte según la IA.
Empieza a ganar con nuestra famosa pirámide de la suerte según la IA. Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 17/03/2026 09:39
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 15 de marzo de 2026.

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 18 de marzo:

- 4

- 1

- 4

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este miércoles 18 de marzo de 2026:

41, 44, 14 y 11.

Resultados del sorteo del domingo 15 de marzo de 2026:

Primer Premio: 0976

Letras: CACA

Serie: 15

Folio: 3

Segundo Premio: 9775

Tercer Premio: 0994

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