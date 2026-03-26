Presentan objeciones contra aspirantes a Defensor del Pueblo

Paralelamente, organizaciones y grupos de afectados por el envenenamiento con dietilenglicol enviaron otra comunicación a la comisión legislativa para oponerse a la continuidad del actual Defensor del Pueblo.Los firmantes aseguran que, pese a haber presentado denuncias por violaciones a derechos humanos relacionadas con salud, acceso a medicamentos, tratamientos y apoyo económico, la Defensoría se ha limitado a recibir los casos sin lograr soluciones efectivas.Según los afectados, la gestión del <i>ombudsman </i>ha sido <i>'de baja efectividad'</i> y no ha garantizado la atención integral de las víctimas, muchas de las cuales aún esperan reconocimiento oficial.Los grupos también señalan que la institución habría favorecido a un solo grupo de intoxicados en procesos de representación y seguimiento, dejando por fuera a otros afectados que aún buscan reconocimiento como víctimas.Exigen transparencia en la selecciónLas organizaciones pidieron a la comisión legislativa desestimar la posible reelección de Le Blanc y escoger a una persona con trayectoria sólida en derechos humanos, sensibilidad social y propuestas concretas para atender a sectores vulnerables.En su solicitud, insisten en la necesidad de que el proceso de elección del próximo Defensor del Pueblo sea transparente y garantice la independencia del cargo.