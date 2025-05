Presentan tercera demanda de inconstitucionalidad contra memorando entre Panamá y EE.UU.

Abogados presentan nueva demanda de inconstitucionalidad contra el memorando de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos.

Los abogados Ariel Corbetti, Marco Austin, Harry Díaz, Roberto Olivero, Abel Comrie Ortega, Oliver Alexander Rodríguez, Luis Ernesto Chen, Elio José Camarena y Joyce Araujo presentaron este lunes 21 de abril una demanda de inconstitucionalidad contra el memorando firmado por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

“Allí lo que existe es una especie de tratado volviendo a bases militares, es la verdad”, advirtió Austin. “Panamá está cediendo territorio a los Estados Unidos bajo el contexto de una protección, pero ahí no hay ninguna protección. Ahí ya hay tres lugares definidos para sitios de defensa, de los cuales Panamá no tiene ejército para comenzar. Nosotros nunca pedimos eso y los Estados Unidos prácticamente nos está obligando a tener esos sitios de defensa”, argumentó.

El documento denuncia que la justificación del gobierno de que el memorando está amparado en el Tratado de Neutralidad no tiene fundamento. “El tratado de neutralidad habla de que si hay sitios de defensa deben ser panameños. No pueden ser ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Colombia, ni de ningún otro país. Eso es lo que dice el Tratado de Neutralidad”, enfatizó Austin. El tratado habla de que en caso de que exista alguna obstrucción o algún problema, imposibilite la gestión de los barcos en el canal. Pero eso no tiene nada que ver con tener bases militares disfrazadas”, acotó.

La demanda señala presuntas violaciones a los artículos 3, 4, 17 y 325 de la Constitución, apuntando que se está violentando el derecho internacional, que el acuerdo debió pasar por la Asamblea Nacional y consulta pública, y sobre todo que el territorio nacional no podrá ser cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente a otros estados.

Esta es la tercera demanda de inconstitucionalidad que se presenta contra el memorando de entendimiento. Le corresponderá ahora al procurador de la administración o al procurador de la nación emitir su concepto. Luego, habrá un período de diez días para que todos los interesados presenten alegatos. Finalmente, le tocará al magistrado ponente asignado elaborar un proyecto de fallo.