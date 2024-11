Presidente Mulino se reúne con gobernadores para explicar reformas a la CSS

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió la mañana de este martes con los gobernadores provinciales y comarcales, con el fin de explicar detalles el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), que según el gobierno por un lado, busca salvar el sistema de pensiones de la institución y, por el otro, dirigido a mejorar la atención de salud a los usuarios.

En el encuentro Mulino manifestó que, aun cuando ya el proyecto está en manos de la Asamblea Nacional —que surgió de las conversaciones y propuestas que se dieron con la participación de diversos sectores del país—, el Ejecutivo está presente en la Asamblea con los ministros de Salud (Minsa), Economía y Finanzas (MEF) y el director de la CSS o, en su defecto, los equipos técnicos de las tres instituciones, para acompañar todo el proceso de discusión de la norma en la Comisión de Salud.

“No hacer nada no es una opción. Este tema es fundamental para el país, no solo para el gobierno. Si fracasan las reformas, el país no va a ser igual para nadie, por las consecuencias negativas que va a tener en lo económico, en lo financiero y en la misma institución, que no está para esperar mucho más tiempo”, precisó el presidente Mulino.

Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sostuvo que el proyecto de reformas obedece a que “no hay forma humana” de que la CSS y su sistema financiero continúe con una estructura que no es viable a través del tiempo.

Señaló que hay factores que influyen en la actual estructura, como la demografía, porque hay menos gente entrando al sistema, pero mucha más quedándose; y la esperanza de vida, que significa que las personas viven más.

“El actual esquema (de la CSS) es insostenible y no es factible inyectarle más recursos, porque es un sistema muerto, fallido”, apuntó Boyd Galindo, y reiteró que el sistema financiero de la CSS, para darle sostenibilidad a las pensiones, requiere un cambio.

En el encuentro, también acompañaron al presidente Mulino los ministros Dinoska Montalvo (Gobierno), Felipe Chapman (MEF) y Juan Carlos Orillac (Presidencia), y asesores del gobierno.