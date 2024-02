‘Privar a un niño de la pensión alimenticia vulnera sus derechos y sueños’

¿Cómo es el proceso?

Pero, hay un porcentaje, aunque menor, de casos que se deciden posteriormente en una sentencia escrita, dijo Ceballos. Esto sucede cuando una de las partes no está de acuerdo con la decisión y pide el derecho de presentar pruebas para su defensa. Algunas de las personas que deben pagar las pensiones no están de acuerdo con la sentencia y es en esta etapa cuando toman la decisión de que un abogado los represente, en segunda instancia.

Cada caso es diferente

La abogada Chandeck manifestó que el monto de la pensión alimenticia debe satisfacer las necesidades del niño o adolescente como son: alimentos, vivienda, gastos médicos, gastos escolares, etc. Lo importante es que el niño no desmejore su calidad de vida.

Ceballos dijo que muchas personas llegan al Juzgado “creyendo que la pensión se reparte 50% y 50%, entre los padres, creen que eso es lo justo”. Sin embargo, no es así, ya que se toman en cuenta los ingresos de ambas partes y el que gana más aporta más. Además, enfatizó que si uno de los padres no trabaja es su obligación hallar un empleo para poder sacar adelante la responsabilidad de sufragar los gastos de su hijo en conjunto con el otro progenitor.

Derechos de los hijos

Sobre casos como el de Zenaida, que nunca solicitó un aumento de pensión para su hija Diana, a pesar de que la Ley 42 de 2012, en su artículo 22, aprueba el incremento al pasar un año de la sentencia del juez, la abogada Chandeck aconsejó que se pelee por los intereses del hijo o hija, para que tenga un desarrollo óptimo y una buena calidad de vida. “No se trata de que la mamá quiera o no presentar el recurso de pensión alimenticia, se trata del derecho del niño o niña y el padre tiene la responsabilidad de colaborar con los gastos de su hijo”.

Hay madres que no desean saber más de sus exparejas o exesposos y se abstienen de pedir una pensión alimenticia para sus hijos, al respecto, la abogada experta en Derecho de Familia, Kathia Bedoya González, aseguró que privar a un niño, niña o adolescente de este legítimo recurso “vulnera sus derechos y sueños”. Si el niño no cuenta con una buena alimentación, no puede educarse de la mejor manera, no tiene vestimenta apropiada, no puede realizar actividades extracurriculares por la falta de dinero en el hogar se le resta la oportunidad de tener una vida plena, se le impide desarrollar sus talentos y hasta puede sufrir afectaciones emocionales y psicológicas al saber que su propio padre o madre no se hace responsable de ellos, añadió.

Precisamente, Zenaida contó que su hija adolescente está afectada por el desamor de su padre, quien tiene otra esposa y otros dos hijos, con quienes sí comparte.

Pero, ¿por qué Zenaida no ha reclamado un aumento de pensión? Ella aseguró que el aumento sería poco, debido a que su expareja tiene dos hijos más que mantener. Yo prefiero seguir manteniendo a mi hija con mi trabajo en una sucursal bancaria, expresó.

Otro caso es el de Marcela, quien se separó de su expareja y padre de sus dos hijas de 8 y 4 años de edad. Cuenta que lo dejó cuando se enteró que le era infiel y no ha querido saber más de él. No ha interpuesto proceso de pensión alimenticia a favor de sus pequeñas y prefiere, a pesar de su poco ingreso económico, correr con todos los gastos antes de pedirle algo al hombre que le rompió el corazón y destruyó el hogar que tenían en Tocumen, Panamá este.