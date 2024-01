Procurador González a Concejo de Las Tablas: Bienes de uso público no pueden arrendarse

El procurador general de la Administración, Rigoberto González, en una nota enviada al presidente del Concejo de Las Tablas, Segundo Jaén, le recordó que los bienes de uso público no pueden ser arrendados.

La nota, que tiene fecha el 15 de enero y está dirigida a Jaén, fue enviada por una consulta sobre el arrendamiento de los bienes de uso público en los municipios.

Esta aclaración también se presenta luego que el abogado Miguel Vanegas solicitara a la Alcaldía de Las Tablas no permitir que en el Carnaval Tableño 2024 se arriende el parque Belisario Porras.

Esta solicitud de Vanegas se sustenta en la sentencia del 15 de diciembre de 2015, dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además, los integrantes del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) exhortó al alcalde de Las Tablas, Ángel Antonio Barrios Barahona, a no arrendar el parque Belisario Porras.

El MAG advirtió a Barrios que el citado parque es un bien municipal de uso común o público y por tanto no puede legalmente ser cedido o arrendado.

González le recordó a Jaén que si bien los concejos son competentes para regular la vida jurídica de los municipios “esta facultad tiene sus propios limites de actuación, que en el caso de los bienes de uso público no pueden ser objeto de enajenación, arrendamiento ni gravamen, conforme lo establece el artículo No. 105, de la Ley No. 106de 1973”.

En otra parte del documento se recalcó que la Procuraduría General de la Administración es de la opinión, “sin que ello constituya un criterio de fondo o posición vinculante, que sobre el espacio público municipal no puede constituirse contrato de arrendamiento.