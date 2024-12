Actualmente, no hay secretario en Conagua y una de las tareas que tenía la entidad para resolver el problema del agua era el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, 2015 - 2050, ¿qué tanto se logró?

Lo que se pretendía hacer no se pudo. Ante los planes que fuimos preparando nos decían que el presupuesto de Conagua pasaba al Ministerio de la Presidencia para otros gastos.

Uno de los proyectos de Conagua era una alternativa para suplir agua a la población de Panamá, Colón, Arraiján y La Chorrera y al Canal de Panamá, distinta a río Indio, a través de Bayano. ¿Cómo llegó a esta conclusión y en qué consiste?

Mira, al no tener el recurso económico y el personal, nosotros revisamos los tres estudios que se hicieron en los tiempos del gobierno del presidente [Juan Carlos] Varela, ya que a través de Conagua se contrataron los servicios de la ACP [Autoridad del Canal de Panamá] para hacer los estudios tanto de Bayano como río Indio y un proyecto multipropósito en el río La Villa, en Azuero. Empezamos a revisar los estudios que se habían hecho en la ACP con respecto a río Indio y en el Plan Maestro del 2006 en el capítulo siete se dice “opción descartada de río Indio”.

Nos llama la atención que si en aquel entonces río Indio era una opción descartada, ¿por qué en la actualidad, desde el año pasado para acá, la ACP está hablando de desarrollar el embalse de río Indio?, ¿Cuáles eran los argumentos para descartar esta represa?

¿Qué le llamó la atención de la presa de Indio?

Desde el 2006 el plan maestro de la ACP indicaba que la opción de Indio estaba descartada por los riesgos ambientales y sociales, ¿qué ha variado a la fecha?

Es lo que yo me vengo preguntando, eso habría que preguntarlo a profundidad pero que digan la verdad, porque técnicamente creo que no se dice la verdad. Hay algo, un trasfondo en este tema, ellos saben que el aporte de río Indio en comparación con el aporte que da la alternativa de Bayano es mucho menor porque es un embalse que existe, está construido hace muchos años y no tiene una regulación mensual sino multianual porque tiene la capacidad de almacenar mucha agua.