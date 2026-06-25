Raúl Pineda asegura que el PRD seguirá en oposición y no busca dirigir la Asamblea

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, afirmó que su colectivo se mantendrá en la oposición durante el nuevo periodo legislativo y aseguró que la bancada no tiene interés en formar parte del Gobierno ni en administrar la Asamblea Nacional.

Durante una entrevista para Radio Panamá, Pineda sostuvo que el mensaje enviado por el electorado en las últimas elecciones fue claro y el PRD debe asumir su papel como fuerza opositora.

“Nosotros somos oposición, el Pueblo Paramaño nos mandó un mensaje claro, y el PRD tiene que entenderlo, nosotros somos oposición no aspiramos a administrar la asamblea, no aspiramos a ser gobierno porque quienes votaron ayer con Jorge fueron gobierno fueron parte del gobierno, no de la asamblea”, dijo.

El diputado señaló que, aunque la bancada podría respaldar a alguno de los candidatos, eso no significaria una alianza con el Ejecutivo. “Si el PRD decide votar por cualquier diputado va a votar por quien va a administrar la asamblea no porque vamos a hacer alianza de gobierno con ellos”, dice.

Pineda también reconoció que el partido no ha sabido comunicar adecuadamente su rol como oposición desde el cambio de administración gubernamental.

Agenda Legislativa

Sobre la agenda legislativa, el diputado consideró que la Asamblea Nacional se encuentra desconectada de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

“Lo que la gente está diciendo allá afuera es que necesita trabajo para los jóvenes, lo que está diciendo la gente allá afuera, es que necesita seguridad, lo que está diciendo la gente allá afuera es que va a pasar con las mina, lo que está diciendo la gente allá afuera es cómo vamos a manejar el tema de Río Indio” señaló. “Yo creo que la asamblea está desconectada en el tema de cuál debe ser el camino de la asamblea ”, manifestó.

El diputado también se refirió a las auditorías realizadas a las planillas de la Asamblea Nacional y cuestionó la suspensión de funcionarios sin que previamente se demuestre que son “botellas”.

“Mientras que tú no le demuestres que son botellas, ellos son funcionarios de la asamblea”, sostuvo.

Finalmente, al referirse a los procesos judiciales que enfrentan exfuncionarios de la pasada administración, el diputado aseguró que el PRD no defenderá a quienes hayan cometido delitos, aunque pidió que se garantice el debido proceso.

“Nosotros no vamos a defender personas que hayan cometido un delito, pero tampoco vamos a condenar a inocentes. Nosotros lo que queremos es que se les dé un trato justo. Yo creo que un trato justo es que tengan una justicia imparcial, que se les den las oportunidades para poder defenderse, que no haya un juicio mediático que lo condene”, concluyó.