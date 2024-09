Reacciones ante el anuncio del presidente Mulino sobre la CSS

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer este jueves las acciones que tomará para mejorar la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS).

Entre las medidas, anunció la unificación del sistema de compras de la CSS y del Ministerio de Salud (Minsa), y dio un plazo hasta el 31 de octubre próximo para que los diversos sectores presenten sus propuestas sustentadas, con el fin de preparar las reformas al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Tras las declaraciones, el excandidato presidencial Martín Torrijos indicó que reconoce la disposición del presidente Mulino de abrir diálogo con todos los sectores de la sociedad.

Para Torrijos, el tema de la CSS y su viabilidad siempre ha sido una prioridad, y durante su administración se tomaron acciones para evitar problemas en la institución durante varias décadas.

El también expresidente recalca que la inacción de los gobiernos de Martinelli, Varela y Cortizo, además de la corrupción que impera en la CSS, son las causas que nos han llevado a este punto.

“De mi parte, siempre encontrarán disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones viables para sumar a la causa de Panamá y los panameños”, dijo Torrijos mediante un comunicado.

Por su parte, Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (MOCA), indicó que, después de haber escuchado al presidente Mulino, todos los miembros de la Junta Directiva de la CSS deberían poner su cargo a disposición.

Mediante un texto en X, MOCA dijo que ya designó un equipo técnico que está a la espera de conocer la propuesta del gobierno sobre la CSS, para luego analizarla, tener una postura al respecto, hacer aportes y presentar planteamientos para la transformación de la institución.

El diputado José Barboni aceptó las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional anunciadas para noviembre y diciembre para abordar el tema de la CSS.

“Hasta el momento, la única reserva y salvedad que deseo hacer es el tema de la unificación del MINSA con la CSS. Esto se analizará desde nuestra curul con mucho cuidado para no recargar el sistema y que no termine saturando el sistema entre contribuyentes y no contribuyentes”, sostuvo el diputado de MOCA.

También reaccionó José Isabel Blandón, presidente del partido Panameñista, quien reiteró que es positivo que exista la voluntad política de enfrentar la crisis de la Caja de Seguro Social. Enumeró que la integración en los servicios de salud es positiva. Sin embargo, dijo que “la mesa o mesas de trabajo no pueden funcionar adecuadamente si hay disparidad en la información”.

A la vez, indicó que es fundamental que se enfrente el problema del programa de IVM con una visión más amplia que la meramente actuarial.

El exdiputado Juan Diego Vásquez aplaudió la acción del mandatario Mulino de enfrentar la grave situación de la CSS y aseguró que, desde la Coalición Vamos, aportarán soluciones que garanticen una seguridad social digna para todos los panameños.