Reformas a la CSS: sube edad de jubilación, cuotas de trabajadores no varían

El mandatario enfatizó la necesidad inminente de hacer cambios. “Las malas administraciones y falta de voluntad por no pagar el supuesto costo político que representa hacer los cambios necesarios, han llevado a la CSS a una situación financiera insostenible cuyo inminente colapso está a la vuelta de la esquina”, advirtió. “Panameños, no voy a poner en riesgo las jubilaciones de todos ustedes por cuidar mi popularidad. Aspiro, con el apoyo serio de todos los sectores, a legar a las presentes y futuras generaciones una ley que salve a la CSS de su colapso, que sería del sistema financiero nacional, por añadidura”, declaró el presidente.

“Lo primero es asegurarle a la nación que la Caja de Seguro Social no será privatizada. Esa posibilidad ha quedado expresamente eliminada en el proyecto de ley”, manifestó el presidente de la República, José Raúl Mulino, en cadena nacional. “No dejaremos a la suerte del mercado las presentes y futuras pensiones de los panameños”, añadió.

El documento

El proyecto de Ley que modifica la Ley 51 de la Caja de Seguro Social (CSS) fue presentado la tarde de este miércoles ante la Asamblea Nacional por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien dio detalles en su exposición de motivos sobre el colapso inminente del sistema actual.

“Según proyecciones actuales, para 2025, los pensionados no podrán cobrar la totalidad de sus pensiones si el sistema no cambia. Para el 2029, solo podrá pagarse menos de la mitad de las pensiones que se pagan hoy, es decir, habrá una significativa reducción de ingresos que irá empeorando año tras año hasta agotarse”, explicó el ministro Boyd. “El Riesgo de Enfermedad y Maternidad lleva 3 años generando fuertes pérdidas, consumiendo sus reservas que terminarán agotándose en los próximos 5 años si no hacemos esta reforma”, advirtió.