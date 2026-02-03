Reglamento Asamblea: las propuestas que no pasaron el segundo bloque

Tan revelador como lo que la Comisión de Credenciales aprobó fue lo que decidió rechazar. En la discusión del reglamento interno, varias propuestas orientadas a limitar el poder, fortalecer la fiscalización y aumentar la transparencia interna fueron descartadas, dejando al descubierto las resistencias de la Asamblea a imponerse reglas más estrictas.

Uno de los debates más ilustrativos giró en torno al artículo 45, que buscaba limitar la reelección de los diputados en las juntas directivas de las comisiones. La propuesta pretendía replicar, a nivel interno, la restricción que ya existe para la presidencia de la Asamblea Nacional.

El diputado José Luis Varela, uno de los impulsores, defendió la idea bajo un principio de coherencia: si la institución limita la reelección de su máxima autoridad, debería aplicar el mismo criterio a los órganos donde se ejerce poder permanente. En el intercambio, dejó claro que no se oponía a comisiones fuertes, sino a liderazgos enquistados.

La mayoría, sin embargo, no acompañó el planteamiento. Sin decirlo abiertamente, varios diputados dejaron ver que las juntas directivas son espacios de negociación política que las bancadas no están dispuestas a ceder. La propuesta fue rechazada.

La respuesta fue un rechazo mayoritario. El diputado Benicio Robinson esbozó la filosofía de la oposición: “Si la bancada políticamente ha decidido que x candidato pertenezca a tal comisión... es una decisión de la bancada. ¿Cómo la tiene que decidir alguien al respecto?”.