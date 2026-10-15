Roxana Méndez renuncia a la dirección de la Autoridad de Descentralización

Roxana Méndez renunció este jueves 15 de octubre a la dirección general de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

La Estrella de Panamá conoció que Méndez presentó este jueves la renuncia al cargo.

Entre las últimas apariciones publicadas de Méndez estuvo la del centro de acopio para los damnificados que dejó el terremoto de 7.5.

Méndez ocupaba la dirección general en la AND desde mediados de junio de 2024 luego de que el presidente José Raúl Mulino la nominara para el cargo.

La ahora ex funcionaria tuvo que pasar un proceso de aprobación primero en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Posteriormente, fue ratificada en el pleno.