Secretario Pete Hegseth reitera que ‘Estados Unidos no permitirá que China ponga en peligro la operación del Canal’

Después de la reunión con Mulino el secretario de Defensa participó de la inauguración de un muelle en la base naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez del Servicio Nacional Aeronaval, en donde declaró que Estados Unidos no permitirá que China ponga en peligro la operación del Canal.

Hegseth enfatizó que China no construyó la vía marítima y que no permitirá que la use como arma.

Hegseth dijo que Estados Unidos y Panamá han trabajado en las últimas semanas para no permitir que China siga con su influencia en la vía interoceánica.