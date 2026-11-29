Un sismo de magnitud 4.8 se registró la tarde de este domingo 29 de noviembre en territorio panameño, con epicentro localizado a 9 kilómetros al norte de Tonosí, provincia de Los Santos, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
El movimiento telúrico ocurrió a las 2:32:39 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros.
El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento se encuentran en estado preliminar y podrían estar sujetos a modificaciones.
Este nuevo movimiento se registra en la región de Azuero, que ha mantenido actividad sísmica después del terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el pasado 9 de octubre de 2026, cuyo epicentro también fue localizado en las proximidades de Tonosí.