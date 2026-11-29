Un sismo de magnitud 4.8 se registró la tarde de este domingo 29 de noviembre en territorio panameño, con epicentro localizado a 9 kilómetros al norte de Tonosí, provincia de Los Santos, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:32:39 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros.