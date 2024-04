Solo fórmula Gordón-Morales firman el Pacto de los Derechos de la Población LGBTIQ +

Para la presidenta de la Coalición Internacional de Mujer y Familia LGTB Q+, Samirah Armengol, los candidatos a la presidencia de la República utilizan demagogia ideológica al decir que no respaldarían derechos de la comunidad LGBTIQ como el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Armengol indicó que esos candidatos están utilizando un discurso de discriminación para ganar votos entre la población panameña.

“Yo creo que eso deja mucho que desear de lo que están ofreciendo al país, Panamá no es solo del grado de inversión económica, Panamá también es su gente”, indicó la dirigente.

Con ese escenario también Armengol recordó que Panamá es el sexto país con la peor distribución de la riqueza.

“Esto es un llamado a tomar consciencia no solamente de la población de la diversidad sexual... no cuestionar nuestras vidas, los discursos deben estar” orientados a los verdaderos problemas del país.

Las declaraciones de Armengol se dieron en el acto para la firma del Pacto Ético Electoral por los Derechos Humanos de la Población LGBTIQ + en Panamá.

Este pacto solo fue firmado por la fórmula presidencial de la candidata por la libre postulación Maribel Gordón, quien fue representada por el candidato a la vicepresidencia Richard Morales.

De acuerdo con Armengol, otros candidatos, a los cuales no identificó, dijo que no podían firmar para no perder votos entre los electores.

Morales, por su lado, declaró que los derechos y la dignidad humana no son negociables. “Uno debe ser firme en los principios.

Insistió que Gordón y él tienen un compromiso en la construcción de un Estado democrático, para combatir todas las formas de exclusión.