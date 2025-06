‘Tenemos que quitarnos la mojigatería y el negacionismo’

¿En qué consiste el trabajo que hacen en Curundú?

¿Qué cambios has logrado observar en las participantes?

Comenzando que muchas han dejado de reproducirse. Eso es significativo. Han traído a sus hijas menores de edad y sus sobrinas, que en otras situaciones no tendrían acceso a métodos anticonceptivos. Algunas han conseguido trabajo. Algunas han dejado de ser personas violentas. Algunas han dejado sus relaciones violentas porque las han identificado. Porque antes de ver la violencia afuera, tenemos que ver la violencia que vivimos las mujeres. Han aprendido de bancarización, alfabetización digital, porque tener un celular no es que tú sepas usarlo, porque no sabes usar las herramientas.

¿Qué opinas sobre la educación sexual en Panamá y las guías que se utilizan?

Las guías no son efectivas porque son guías que tienen un sesgo no científico. No son integrales realmente y no se tomó en consideración de manera seria las voces de la sociedad civil ni de las organizaciones médicas y científicas. Entonces, no las están implementando y cuando las implementan no están apegadas a la realidad. La realidad es que nuestras adolescentes están siendo embarazadas por hombres adultos mayores, tiene que ver con una transacción de dinero, tiene que ver con una transacción de poder, tiene que ver con que un hombre adulto no tiene por qué estar con una niña, no decir que es que la niña lo sedujo. Tenemos que decirle a las niñas, cuídate, pero también hay que hacer un trabajo con los hombres adultos de no te acuestes con una niña.

¿Por qué es importante el respeto a la diversidad sexual, enseñarle a los niños que existen distintos tipos de familia?

¿Cuál es la realidad que enfrenta la comunidad LGBT en Panamá?

La comunidad enfrenta no solamente la homofobia, la transfobia y la lesbofobia sino que nosotros enfrentamos más allá de la discriminación social y cultural la discriminación institucional. El estado no tiene ninguna ley que garantice los derechos humanos de la población de la diversidad, no existe ninguna penalización contra los crímenes de odio porque no reconocen ni la homofobia, ningún tipo de transfobia y lesbofobia como discriminación. La ley antidiscriminación no nos incluye como grupo discriminado, la propia ley estatal el país no reporta ni se ha acogido a ninguna de las recomendaciones internacionales que le han dado Naciones Unidas, en el examen periódico universal siempre fracasamos en esa parte, y en algunos casos incluso ha mentido frente a las autoridades internacionales.

¿Qué temas enfrenta particularmente la comunidad lesbiana en Panamá?

Un tema que es bien silenciado e invisibilizado es el tema de las violaciones correctivas y la violencia obstétrica aquí en Panamá. El tema de yo te voy a hacer mujer porque a ti lo que te falta es que te cojan bien. Esto se da mucho en el campo, se da mucho en los pueblos y se da mucho en lugares en donde tú no vas a denunciar, porque donde sea que tú vayas a denunciar eso y digas que es por lesbofobia, te van a decir que eso fue una violación. Además los procesos son tan terribles para denunciar ya sea una violación común o una violación correctiva que muchas evitan hacerlo.

En la violencia obstétrica, cuando le dices a un ginecólogo o ginecóloga que eres lesbiana muchas veces no hacen la citología completa, no hacen el PAP porque dice que como no has tenido sexo o eres virgen no te pueden meter el espéculo, es una locura. Muchísimos casos de eso se han visto, yo misma una vez fui a sacar mi certificado de salud, dije que era lesbiana y el ginecólogo usó el espéculo más grande además que tenía, nos mandaba a desnudar completa no había una enfermera, y me lastimó. Hay otros que te dicen: pero tú no estás acostumbrada a usar juguetes, a ti no te lo han metido ni con un juguete. Eso es violencia obstétrica.

Luego en la violencia reproductiva, que si yo quiero hacer una reproducción asistida en el hospital público por ejemplo en el Santo Tomás, yo voy con mi compañero o con mi amigo, no tengo que estar legalmente casada hay una clínica de reproducción asistida, pero si yo voy con mi pareja mujer no me permiten hacer la reproducción asistida y si soy una mujer sola tampoco.

En el caso de los hogares temporales o hogares de acogida, no permiten a las mujeres solas o mujeres que tengamos antecedentes de lesbiana podamos ser hogares de acogida. Ser lesbiana es una causal para que no te permitan adoptar e incluso la corte lo utiliza como agravante para quitarle la custodia a las madres cuando generalmente nada quita la custodia a la mamá, siempre los hijos se quedan con la mamá. En el caso de las lesbianas es un agravante porque atentamos contra la moral y la buena costumbre como si eso se pegara. A ninguna de las personas gays y lesbianas que yo conozco se nos pegó la heterosexualidad de nuestros padres pero bueno, parece que la homosexualidad a la inversa sí se pega.