‘Tengo tareas que entregar’, estudiantes piden volver a las aulas de clases

“No me quiero graduar por ventanilla”. Estudiantes de colegios públicos hablan sobre los efectos de la huelga docente.

Colegios alrededor del país han dejado de dar clases tras la declaratoria de huelga indefinida por parte de gremios docentes. La Estrella de Panamá visitó centros educativos de la Ciudad de Panamá y conversó con estudiantes, docentes y administrativos para conocer la situación.

En el Instituto José Dolores Moscote se escuchaban los sonidos de la banda musical practicando en la distancia, mientras algunos jóvenes uniformados caminaban por los pasillos o esperaban recostados contra una pared o sentados en una banca. “No estamos dando clases. Tengo muchas tareas que quiero entregar y no puedo”, contó un joven que esperaba la salida de su hermano de la práctica musical junto con unos compañeros.

En el Instituto América, los pasillos estaban poblados por profesores conversando relajados a media mañana, coordinando el transporte a sus casas. De acuerdo con el director del plantel, Alex Hernández, la mayoría de los maestros está acudiendo a sus puestos de trabajo, pero no hay suficientes estudiantes para impartir clases.

“Más del 70 % está viniendo. Unos 64 de 80 en el turno de la mañana. Lo que no hay son alumnos”, explicó Hernández. “De los pocos que han venido, los recogen en un solo salón, se les da una pequeña inducción y al resto los llevo a jugar al gimnasio. Como a las 10 y media los envío a sus casas”, añadió. La próxima semana planean enviar las asignaciones a través del correo institucional y la plataforma Teams.

La asistencia de los profesores varía de plantel en plantel. En el Colegio Richard Neumann acuden entre 10 y 16 profesores, de acuerdo con el subdirector Sarvelio Charles. “Los que no vienen son los estudiantes. Los profesores que vienen se quedan calificando lo que deben”, explicó. Apuntó que los padres de familia se han acercado y compartido sus preocupaciones. “Se preocupan porque piensan que sus hijos no van a aprender, más los sextos años, porque el examen de la universidad inicia y los muchachos van a estar sin aprendizaje”.

“Vale bestia, no me quiero graduar por ventanilla”, declaró un estudiante fuera de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía. “Estamos por módulos, pero no es lo mismo, no se aprende igual”. En esta escuela la situación es crítica desde antes de la huelga; las instalaciones no son seguras para recibir clases, de acuerdo con una evaluación de la Universidad Tecnológica de Panamá. Por eso los estudiantes han recibido clases por módulos desde el inicio de este año escolar. Sin embargo, los pasillos están llenos de estudiantes con sus módulos de estudio bajo el brazo, y profesores que asisten por miedo a perder su salario.

Un docente que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias, reveló que han compartido su preocupación por las condiciones peligrosas del plantel, pero que la administración ha hecho caso omiso, incluso mandando cartas instruyéndolos a que deben permanecer físicamente en el plantel y estar disponibles para orientar a los estudiantes. Al preguntarle si seguiría asistiendo al plantel la próxima semana, dijo: “Yo voy a venir. Escuché que van a descontar salarios y no puedo darme el lujo de no cobrar mi quincena”.

Las condiciones varían en cada centro educativo. En algunos de educación primaria se pudo evidenciar cómo se mantenían las clases en los salones. El número de profesores varía también. Varios colegios tienen un alto porcentaje de profesores presentes, pero no dan clases debido a la falta de estudiantes.

“La posición de los padres de familia es respetar el derecho que tienen los educadores. Sin embargo, ellos tienen que estar claros en que eso va en contra de los estudiantes. Jamás han podido recuperar los tiempos que se pierden en huelga”, advirtió Abdiel Bedoya, de la Confederación Nacional de Padres de Familia. “Los muchachos no cumplen con los conocimientos cuando intentan hacer la prueba para las universidades. El que no conoce, no sabe, se pierde en los temas de matemáticas, física y biología. Eso es un arrastre de años. Para recuperarlo hay que darles clases. El mensaje es decirle a todos los padres de familia que lleven a sus hijos a las escuelas. Es el derecho de los estudiantes también”.